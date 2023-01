Podijeli :

Izvor: N1

Danima se piše o razrješavanju ministra graditeljstva Ivana Paladine dužnosti zbog prespore obnove Banije. Jedna od žena koja živi u kontejnerima u Petrinji otkad je ostala bez doma, za N1 je komentirala što misli o smjenjivanju ministra.

Smatra da je teško da će Paladinin potencijalni zamjenik biti sposobniji: “Teško. Pogotovo kad bira HDZ. Najviše smatram odgovornim premijera Plenkovića. Taj gospodin što su ga stavili na taj položaj radio je po njihovom nalogu. Nije radio sam. Svojevoljno ne možeš sam ništa napraviti. Po nalogu radiš to i to. Ne može on sam od sebe uzeti i napraviti. To premijer i predsjednik moraju napraviti.”

Naglašava da odgovornim vidi i predsjednika Milanovića:

Naglašava da odgovornim vidi i predsjednika Milanovića: “On je rekao još prošle godine da ćemo biti u svojim objektima. Već je dvije godine prošlo, evo sada treća.”

Komentirala je i Milanovićev posjet Petrinji koji je planiran za četvrtak. “Neka dođe ovamo, da mi s njim osobno razgovaramo, da ga osobno pitamo što on misli po tom pitanju. Mi koji smo sve izgubili i dalje možemo biti u kontejnerima? Sinoć je tolika kiša padala da mi skoro nismo spavali jer to sve udara po kontejnerima. Neka dođe gospodin predsjednik, neka on bude jedan dan u kontejneru kad pada kiša, pa kad netko dođe ujutro po njega, da ga pitamo kako je njemu bilo u kontejneru.”

Na pitanje bi li i Plenković stao u kontejner s Milanovićem, zaključuje: “Nek se svi okupe pa da vidimo što oni po tom pitanju misle. Oni nas konkretno prave budalama. Stavili bismo mi njih – zajedno!”

