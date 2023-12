Njemački general: Bojim se da će Rusija pokrenuti invaziju na Njemačku

Podijeli :

Tobias SCHWARZ / AFP

Načelnik Glavnog stožera njemačke vojske i general bojnik Carsten Breuer izjavio je da strahuje od mogućnosti ruske invazije na Njemačku, zbog čega bi mogao započeti obrambeni rat.

Prošlo je gotovo dvije godine otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i sve je izvjesnije da silom iz nje neće otići, posebno jer se fokus Zapada okrenuo prema Bliskom istoku pa Ukrajincima stiže sve manje pomoći, prijekopotrebne za obranu i konačnu pobjedu.

Tijekom proteklih nekoliko tjedana, ruske trupe izvele su veliku ofenzivu usmjerenu prema Avdiivki, gradu u istočnoj regiji Donjeck u Ukrajini, koji Moskva smatra svojim teritorijem. To je uslijedilo nakon ukrajinske protuofenzive tijekom ljeta i jeseni. Kijev je njome uspio vratiti dijelove teritorija, ali nije uspio ostvariti strateški cilj i probiti se do Crnog mora.

Njemačka je snažan saveznik Ukrajine u tom sukobu. Samo u listopadu je njeno ministarstvo obrane poslalo novi paket pomoći Kijevu vrijedan oko 1,1 milijardu američkih dolara za oružje, vozila i protuzračnu obranu.

Baš to u očima Rusa predstavlja Njemačku kao veliki problem, ali i neprijatelja, kako tvrdi Breuer. U intervjuu za Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung izrazio je zabrinutost zbog toga što se Rusija ponovno naoružava. Smatra da to nije isključivo zbog rata s Ukrajinom. No, naglašava i da ako dođe do ruskog napada, Njemačka će biti spremna.

“Da, spremni smo. Kraj priče. Nemamo alternativu. Možemo se obraniti, i obranit ćemo se”, izjavio je Breuer pa priznao da njemačka vojska ima nedostatke kad je riječ o nacionalnoj i savezničkoj obrani nakon što se godinama usredotočavala na upravljanje međunarodnim krizama.

U listopadu je ruski televizijski propagandist Vladimir Solovjov prijeteći najavljivao rat s Njemačkom, govoreći da će se u njoj vijoriti ruske zastave.

“Nemamo drugog izbora. Ponovno ćemo zauzeti Berlin i ovaj put nećemo otići”, rekao je tom prilikom.

Samo, potrebno je uzeti u obzir, napominje Newsweek, da je Njemačka članica NATO saveza, koji broji 31 člana, uključujući 29 europskih zemalja, Sjedinjene Američke Države i Kanadu. Napad na svaku od njih je napad na sve. Rusija se s time ne može nositi. Barem ne sama.

