Njemački političari: Melenchon je isti kao i Le Pen

Dio njemačke političke scene u ponedjeljak je sa zabrinutošću dočekao uspjeh lijevog saveza u drugom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj upozoravajući prije svega na antisemitske i antinjemačke istupe vođe francuske ljevice Jean-Luca Melenchona.

“Melenchon je u prvom redu nacionalistički i antisemitski populist i ni u kom slučaju demokratski, emancipatorski i proeuropski ljevičar”, poručio je predsjednik vanjskopolitičkog odbora Bundestaga Michael Roth (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD) preko platforme “X”.

Socijaldemokratski političar je u svojoj izjavi za dnevnik Tagesspiegel bio još direktniji.

“Melenchon je do svoje srži antinjemački nastrojen. On se u načelu u svojim antinjemačkim i antieuropskim istupima ne razlikuje od Le Pen. Nema nikakvog razloga imati povjerenja u ovog političara, on je antieuropski ideolog i hazarder”, rekao je Roth.

Predsjednik vanjskopolitičkog odbora Bundestaga optužio je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da je raspisivanjem prijevremenih izbora “uništio” politički centar u Francuskoj.

Iako u većim dijelovima njemačkog političkog spektra vlada olakšanje što desničarsko Nacionalno okupljanje Marine Le Pen nije osvojilo većinu, sve glasniji su i oni koji upozoravaju na vođu ekstremne ljevice.

Među njima je Armin Laschet, koji je unutar Kršćansko-demokratske unije (CDU) zadužen za vanjsku politiku.

“Pokazalo se da se mobiliziranjem birača može pobijediti ekstremna desnica…Ali Melenchon je u istoj mjeri opasan: antisemitski, antinjemački, antieuropski i proruski nastrojen”, rekao je Laschet, bivši kandidat CDU-a za kancelara, u razgovoru za dnevnik Welt.

Njemački kancelar Olaf Scholz (SPD) pokazao je olakšanje nakon vijesti da Nacionalno okupljanje u Francuskoj nije ostvarilo pobjedu u drugom krugu te izrazio nadu da će Macronu poći za rukom “konstruktivno formiranje vlade”.

“Za predstojeće velike projekte na razini Europske unije, kao npr. razvoj Unije i nova članstva, nužno je sudjelovanje i Francuske. Bez Francuske ne ide”, rekao je Scholz.

Jean-Luc Melenchon je u prošlosti je imao brojne istupe protiv Njemačke i Europske unije nazivajući Njemačku “čudovištem” koje “EU drži u svojim rukama” i djeluje samo u vlastitom interesu.

Nakon napada Hamasa na Izrael i pokolja preko tisuću civila, Melenchon je odbio Hamas okarakterizirati kao terorističku organizaciju.

