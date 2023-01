Ukrajina može vratiti Krim do ljeta ove godine. Sve je počelo na Krimu 2014. i tu će sve završiti, tvrdi šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov. Prognoze su to koje dobivaju osobito na težini kada se uzme u obzir da se radi o čovjeku koji je precizno upozorio da će ruska invazija započeti 24. veljače u 4 sata ujutro.

U intervjuu za The Washington Post također je dodao da napredovanje ukrajinskih snaga na Krimu neće isprovocirati ruskog predsjednika Vladimira Putina da upotrijebi nuklearno oružje, prenosi Ukrinform.

“Ovo nije istina. I Krim će nam biti vraćen. Reći ću vam još: sve je počelo na Krimu 2014. i tu će sve završiti”, rekao je Budanov odgovarajući na pitanje novinara The Washington Posta o vjerojatnosti nuklearnog napada na Ukrajinu ako njena vojska uđe na trenutno okupirani Krim.

Poručuje da se od Rusije može puno očekivati, ali ne i “čisti idiotizam”.

“Žao mi je, ali to se neće dogoditi. Izvođenje nuklearnog napada rezultiralo bi ne samo vojnim porazom Rusije, već i kolapsom Rusije. I oni to jako dobro znaju”, rekao je Budanov.

