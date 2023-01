“Plenković se mora dobrano oznojiti da dokaže da je sve bilo bez njegova znanja”

Podijeli :

Izvor: N1

Bivši SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i dalje je politički aktivan - potpredsjednik je gradske organizacije u Rijeci i predsjednik je Savjeta za politički sustav i demokraciju SDP-a, a odnedavno i predsjednik UABA-e - Udruge antifašističkih boraca i antifašista. U razgovoru s našim Rankom Stojancem Obersnel je otkrio kako razmišlja i o "višoj razini" političke aktivnosti - utrci za Sabor. Komentirao je i najnovije afere te premijera Andreja Plenkovića.

“To je nešto novo, izabran sam pred mjesec dana, mnogi pitaju što mi je to trebalo, ali mislim da je potrebno raditi na promociji antifašizma, podsjećati na tekovine iz povijesti, ali i uhvatiti se u koštac s onim što danas vidimo u Hrvatskoj i svijetu, gdje se nastoje smanjiti ljudska prava, zaboraviti neke tekovine za koje smo se svi borili”, rekao je Obersnel.

Kaže da su u riječkoj organizaciji živi tek jedan ili dva patizana te da je to udruga koja okuplja sve ljude koji doživljavaju antifašizam kao trajnu vrijednost i koji su se spremni boriti protiv neofašističkih ideja. “Treba ukazivati na nepravde u društvu i voditi računa o onima o kojima društvo još ne brine dovoljno.”

Na sljedećim parlamentarnim izborima Obersnel ne isključuje da će utrku za Sabor, ako ga, naravno, stranka stavi na listu. Bio je na listi na posljednjim izobrima, ali je bio na pretposljednjem 13. mjestu.

“Moram reći da sam ja u cijelom svom političkom angažmanu, koji je trajao poprilično dugo, odbijao ići za Sabor jer sam se želio maksimalno posvetiti Rijeci. Kako sam bio na kraju mandata u vrijeme zadnjih parlamentarnih izbora, smatrao sam da je sad na neki način vrijeme da se oprobam u Saboru, no tadašnje vodstvo stranke nije to prepoznalo. Naljutio se jesam, ali ja sam ostao u SDP-u, nisam od onih koji će podvit rep i pobjeći. Sa skoro 66 godina nema sigurno ambicije za nekakve rukovodeće ambicije, to je za mlađe ljude i ljude s više energeije, ali mislim da imam što za reći u Saboru, ako uopće budem na listi. Nakon toliko godina u politici, činjenice da sam u SDP-u od samog početka, mislim da mogu kompetentno govoriti što je socijaldemokracija, kako socijaldemokracija funckionira, što je Rijeka napravila kroz socijaldemokraciju i to projicirati na Hrvatsku”, kazao je Obersnel.

Nekim SDP-ovcima se na spomen njegovog imena diže kosa na glavi. “To je dobro, znači da još uvijek imam neku težinu”, odgovara Obersnel.

S druge pak strane, HDZ-ov Oleg Butković ga obožava. “Nisam isključiv čovjek. Ne ocjenjujem ljude samo po pripadnosti stranci, nego i odnosu prema poslu i kvaiteti kako odrađuju taj posao. Kad netko odrađuje kvalitetno kao ministar Butković onda nema razloga da s njim tijesno ne surađujem”, reći će Obersnel.

“Plenković će se morati ozbiljno zamisliti nad svojom daljnjom budućnosti”

Osvrnuo se i na predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića i posljednje afere.

“Kad je Andrej Plenković došao za predsjednika HDZ-a ja sam vjerovao u transformaciju HDZ-a doživljavajući ga kao novo lice, europski orijentiranog političara. No ta moja nada se vrlo brzo istopila, HDZ je ostao isti, možda s malo umivenijim licem, ali u suštini se u njihovoj politici ništa nije promijenilo. Ta politika je, kao što vidimo zadnjih nekoliko mjeseci, briga isključivo o sebi, ljudima koji su ti odani ili koje trebaš nagraditi, to je politika koja ne preza od bogaćenja na nedozvoljen način, makinacija s državnim novcem pa i novcem iz Europske unije”, komentirao je Obersnel.

Je li Plenković znao za sve te afere? “Teško mi je govoriti, upravljao sam velikim sustavima. Ne možete uvijek znati baš sve, ali nešto trebate poduzeti. Ne mogu prihvatiti činjenicu da je više od pola ministara iz Vlade otišlo pod sumnjama na afere, neke nedozvoljene ili barem moralno upitne radnje da bi poslije protiv velikog broja njih bile dignute optužnice. Nešto je morao znati ili ima potpuno pogrešan pristup biranju ljudi i to je štetno za Hrvatsku”, odgovorio je Obersnel.

“Mislim da će se Andrej Plenković morati ozbiljno zamisliti nad svojom daljnjom budućnosti, bez njegovog bahatog stava. Moguće je da će pobijediti na idućim izborima, no to neće biti dobro za Hrvatsku. Jednako kao što nije dobro da imamo ovakav status – korupcija, manipulacija, makinacije… To ne može biti sakriveno ulaskom u Schengen ili eurozonu. Kad još dodamo inflaciju, broj ljudi koji teško žive, koji su na rubu siromaštva, mislim da baš nema razloga za toliku samohvalu. Neće mu biti lako u narednom razdoblju bez obzira na stav kako će on nadmoćno pobijediti na sljedećim izborima. Morat će se dobrano oznojiti da dokaže da sve što se događalo, događalo se mimo njegova znanja”, zaključio je Obersnel.

