Gostujući u N1 studiju, potpredsjednik kluba SDP-a Arsen Bauk komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića, aferu Softver i parlamentarne izbore.

“Milanovićeve izjave nisam doživio kao rizik po mir u regiji s obzirom na to da je Milanović jasno rekao da podržava nezavisnost Kosova. Činjenica je da četiri članice NATO-a i pet članica EU-a još nisu priznale Republiku Kosovo. Hrvatska je priznala Kosovo, mi u SDP-u nemamo dvojbi”.

Na komentar da su iz SDP-a uvijek benevolentni prema njegvoim izjavama, Bauk kaže: “Možda ga mi malo boje razumijemo jer smo duže radili s njim. Možda bi trebao poraditi na izričaju da ne bude tako često krivo shvaćen”. Objašnjava da bi Milanoviću trebao “prevoditelj na politički korektan način”.

Bauk smatra da Milanović nije promijenio stavove koje je zagovarao u svojoj kampanji: “Sjećate se onih temeljnih stvari koje je govorio u kampanji – svatko ljubi koga voli, žena ima pravo na izbor. Ovo mu spada u onaj dio predsjednik s karakterom i država sa stavom. Mi smo znali kakav je karakter, a stavovi se neće uvijek svima svidjeti. U jednom dijelu Milanović i Orban očito dijele neke procjene u ponašanju Zapada u ovoj krizi, a to je dozvoljeno u demokratskom durštvu. Pa nije Europska komisija Centralni komitet, a Europska Unija da funkcionira na principu demokratskog centralizma da se ne smije propitivati odluke”.

“Velik dio glasača SDP-a i dalje podržava predsjednika i njegovu politiku”. Bauk kaže da bi ipak bio sretniji da nije u poziciji da mora objašnjavati njegove izjave, ali smatra da Milanović nije prešao “liniju SDP-a” u svojoj komunikaciji.

Na komentar da ga slave u Srbiji, kaže: “Mislim da će vrlo brzo naći razloga da ga ne slave”.

HDZ i parlamentarni izbori

“Ovo je još samo jedan dokaz onoga što veći dio ili cijela opozicija govori o tome kako funkcionira vlast HDZ-a. Stranka čiji pojedinci sa četvrte razine su u stanju iznijeti milijardu kuna iz INA-e, ne znam što se čudimo onima s druge, prve i nulte razine kada dođu u ovakve situacije”.

Kad je riječ o parlamentarnim izborima, Bauk kaže: “Eventualni loš rezultat HDZ-a na europskim izborima bi mogao pokvariti rezultate HDZ-a na nacionalnim izborima. To je mogući razlog zbog kojeg se razmišlja da izbori budu prije europskih. Vladajući će odabrati tajming. Na pitanje koji termin izbora bi odgovarao SDP-u, Bauk odgovara: “postoji samo jedan točan odgovor na to pitanje, a to je da smo mi u svakom trenutku spremni. Ljeti je dolje u kampanji teško naći smještaj, bolje da to bude u proljeće”, zaključuje Bauk.

