Obiteljski pit bullovi nasmrt izgrizli dvogodišnju djevojčicu i njezinog brata

Dva pit bulla nasmrt su izgrizla dvogodišnju djevojčicu i njezinog petomjesečnog brata u SAD-u. Majka je odvezena u bolnicu s ozljedama opasnim po život, a psi su eutanazirani.

Obiteljski psi su nasmrt izgrizli dvoje male djece, a majka, koja ih je branila svojim tijelom, u kritičnom je stanju i nalazi se u bolnici.

“Do tragedije je došlo ispred obiteljske kuće u Memphisu u četvrtak. Psi su imali više od osam godina i nikada nisu bili agresivni”, izvijestio je ured šerifa okruga Shelby.

Kirstie Bennard (30) je pokušala spasiti svoju djecu – dvogodišnju kći i petomjesečnog sina te su oba pit bulla počela nju napadati.

“Stavila je svoje tijelo na Lillyno kako bi je pokušala zaštititi”, rekao je Bennardin ujak, Jeff Gibson, piše USA Today.

SCSO detectives are on scene at the 700 block of Sylvan Road near Shelby Forest State Park, where at about 3:30 pm two family dogs attacked a 2-year-old girl, a 5-month-old boy, and their mother in the home. The children were pronounced deceased on the scene. 1/2 pic.twitter.com/2IzlBedyjs