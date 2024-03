Od 1. travnja ovo se mijenja za sve roditelje u Njemačkoj

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Parovi s oporezivim prihodom od 300.000 eura ili više i samohrani roditelji s primanjima većim od 250.000 eura u Njemačkoj više neće primati roditeljski dodatak – Elterngeld.

Time je smanjen broj osoba koje imaju pravo na roditeljsku naknadu, piše Fenix-magazin.

Ograničenje prihoda od 1. travnja 2024. godine

Bundestag je odlučio o sljedećoj uredbi: Stroža granica prihoda treba se primjenjivati ​​na rođenja ili posvojenja od 1. travnja 2024. Parovi od tada mogu zaraditi najviše 200.000 eura u godini prije poroda (“zadnje završeno razdoblje procjene”), na temelju njihovog oporezivog dohotka.

Prema novim odlukama drugog Zakona o financiranju proračuna, ograničenje od 200.000 eura trebalo bi vrijediti i za samce. (U međuvremenu je za samohrane roditelje planirano samo 150.000 eura.)

Za djecu rođenu od 1. travnja 2025. vrijede još strože vrijednosti za parove. Tada se pravo više ne odnosi na oporezivi dohodak od 175.000 eura, pišu njemački mediji.

Kad je riječ o roditeljskom doplatku za djecu rođenu prije isteka roka 1. travnja 2024., ostaju ograničenja koja su vrijedila prije sadašnje izmjene (tj. 250.000 ili 300.000 eura za parove).

Naknada za zamjenu prihoda postoji u tri varijante:

Osnovna roditeljska naknada

Roditeljski dodatak plus

Partnerski bonus

Osnovna roditeljska naknada

Osnovna roditeljska naknada nadoknađuje nedostatak prihoda ako roditelji žele biti uz svoje dijete nakon rođenja i zbog toga prekidaju svoj profesionalni rad. Roditelji ostvaruju pravo na novčanu potporu ukupno 14 mjeseci ako oba roditelja sudjeluju u skrbi i odgoju te zbog toga ostaju bez prihoda.

Za sada 14 mjeseci mogu slobodno podijeliti među sobom. Jedan roditelj može uzeti najmanje dva, a najviše dvanaest mjeseci roditeljskog dopusta, navode njemački mediji.

Ako samo jedan roditelj koristi roditeljski dopust, pravo na roditeljsku naknadu ograničeno je na dvanaest mjeseci. Iznimka: samohrani roditelji koji primaju zamjensku naknadu kao nadoknadu za gubitak zarađenog dohotka mogu tražiti roditeljsku naknadu punih 14 mjeseci.

Od 2024. planiraju se i izmjene raspodjele roditeljskog dopusta. Maksimalno razdoblje ostaje 14 mjeseci.

Međutim, to bi trebalo biti moguće samo ako roditelji istovremeno uzimaju najviše mjesec dana. Najmanje jedan od partnerskih mjeseci mora biti uzet sam, unutar djetetove prve godine života. Ova se promjena ne bi trebala odnositi na višestruki porod.

Najviše 1.800 eura mjesečno

Osnovna roditeljska naknada općenito iznosi najviše 65 posto prosječnog mjesečnog prihoda (neto) osobe koja prima roditeljsku naknadu u dvanaest mjeseci prije rođenja djeteta ili početka rodiljnog razdoblja. Ipak, to je najviše 1.800 eura mjesečno.

Međutim, za osobe s niskim primanjima s prosječnim primanjima manjim od 1.240 eura primjenjuju se postupno više stope i na kraju do 100 posto.

Čak i oni koji nisu radili primaju barem 300 eura roditeljske naknade. Ovo je minimalni mjesečni iznos isplate. Ti bi iznosi trebali vrijediti i 2024. godine. U prosjeku to je 924 eura po roditelju (na dan 31. prosinca 2022.).

Pravo na osnovnu roditeljsku naknadu postoji samo tijekom prvih 14 mjeseci djetetova života. Nakon 14 mjeseci života roditelji mogu podnijeti zahtjev samo za partnerski bonus.

Roditeljski dodatak plus

U 2015. klasična roditeljska naknada proširena je i na roditeljsku naknadu plus. Riječ je o novoj uredbi kojom se roditeljima želi olakšati bolje usklađivanje posla i obitelji.

U principu, ovaj model posebno je zanimljiv za one koji tijekom roditeljskog dopusta žele raditi skraćeno radno vrijeme. Majke i očevi imaju priliku koristiti novčanu potporu dulje nego dosad. Naknadu možete primati dvostruko duže od osnovne roditeljske naknade. Međutim, dobivate samo upola manje novca.

Partnerski bonus

Roditelji koji se odluče za vremenski raspored temeljen na partnerstvu također dobivaju partnerski bonus: dobit ćete do četiri dodatna mjeseca ako radite između 24 i 32 sata tjedno u isto vrijeme u ta četiri mjeseca.

To se također odnosi na one s razdvojenim roditeljima koji zajedno rade na pola radnog vremena. Međutim, roditelji djece rođene prije 1. rujna 2021. u to vrijeme smiju raditi samo između 25 i 30 sati.

Visina novčane naknade ovisi o tome koliki je prihod imao roditelj njegovatelj prije rođenja djeteta i prestaju li prihodi nakon rođenja djeteta.

Međutim, to također ovisi o broju mjeseci prava na osnovnu roditeljsku naknadu, roditeljsku naknadu plus ili partnerski bonus.

Ovisno o vašim prihodima, roditeljska naknada iznosi između 300 eura i 1.800 eura mjesečno, kako je navedeno.

Minimalnu roditeljsku naknadu dobivaju roditelji koji odgajaju dijete i rade najviše 30 sati tjedno, kao što su studenti, domaćice ili supruzi te roditelji koji nisu radili zbog odgoja starije djece.

