Vojni analitičar o crnom scenariju na Bliskom Istoku: “Taj je posjet indikacija da se situacija dodatno komplicira”

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je komentirao napetosti na Bliskom Istoku.

Ogorec kaže kako je cijela situacija loša. “Nadam se da će prevladati neki zrno pameti da se stane toma na kraj jer to može eskalirati u ozbiljnu krizu”, rekao je.

“Ubojstvo lidera Hamasa se dogodio se usred Teherana. pozvali su čovjeka u goste koji je likvidiran na njihovom tlu i Iran ne može progledati kroz takvu uvredu. Moraju reagirati i pokazati svoju suverenost lidera u regiji”, dodao je.

Nesagledive posljedice

Smatra da je nepredvidljivo što će se događati. “Između Izraela i Irana su dvije ozbiljne zemlje, Jordan i Saudijska Arabija. Ako bi došlo do sukoba to bi bilo moguće samo lansiranjem projektila, a naravno da oni ne bi gledali da se iznad njih događa razmjena projektila čiji bi dijelovi padali po njima. Moguće je da se onda i oni uključe u sve, a to bi značilo eskalaciju s nesagledivim posljedicama”, naveo je.

Rusija je poslala ministra obrane Sergeja Šojgua u Iran, a Ogorec kaže da ne možemo znati što su dogovorili. “Taj je posjet dodatna indikacija da se situacija dodatno komplicira”, istaknuo je.

Napominje da i Izrael i Iran imaju sofisticirane sustave i teško je predvidjeti ishod sukoba. “SAD je sve strane pozvao da stanu na loptu, a u međuvremenu šalju značajnu flotu da pomogne Izraelu. Razumljivo je da Izrael ima podršku SAD-a, a onda je za očekivati da bi Iran imao podršku Rusije”, rekao je.

Spašavanje Netanyahua

Hamas ima novog lidera, ali Ogorec smatra da se model upravljanja neće promijeniti.

Što se tiče Izraela i Benjamina Netanyahua. “Ovo sve što se radi izgleda kao spašavanje vojnika Netanyahua. Njega u političkoj fotelji zadržava jedino izvanredno stanje na Bliskom Istoku. Kada izgubi fotelju pitanje je kada bi odgovarao za korupciju kada je bio premijer”, dodao je.

