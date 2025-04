Seizmolog objasnio zašto je potres u Mjanmaru bio toliko razoran

Podijeli :

Seizmolog Krešimir Kuk komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem razorni potres koji se prošlog tjedna dogodio u Mjanmaru.

“U tim se krajevima događaju jaki potresi. Tamo je izrazito jaka seizmička aktivnost, to je jedno od najaktivnijih područja na svijeta. Ako gledamo taj pojas gdje se nalazi, to je drugo najaktivnije područje na svijetu”, objašnjava seizmolog Krešimir Kuk.

Pomoć stiže u Mjanmar nakon potresa: Poginulo više od 1600 ljudi, razoreni gradovi

Valovi se nisu kretali koncentrično nego gotovo u liniji. “To se manifestira u obujmu šteta. Razlog je činjenica da već postoji rasjed koji je tamo prisutan, duljine 1000 kilometara.. Ovaj potres je nastao na tom rasjedu. Radi se po tresu u kojemu dolazi do pomaka koji uzrokuje položaj rasjeda. Objavljena je i zanimljiva činjenica da je pomak duž rasjednih krila, brzina pucanja rasjeda, dok pukotina već postoji, je bila oko pet kilometara u sekundi. To je veća brzina nego što se na tom području mogu širiti valovi potresa. Onda dolazi do efekta koji se uspoređuje s mlažnjakom, naziva se super sheer, jedna specifična vrsta potresa koji se ne događa često.”

Ogromne štete su nastale na velikom području. Kuk objašnjava da je potres bio vrlo jak i blizu površine, a na to se onda dodaju i lokalni uvjeti tla. “Trešnja većih perioda u kombinaciji s karakteristikama tla, viši objekti na tim područjima su podložni trešnji zbog povećane amplifikacije”, kaže.

S maginutodom 7.7 je u pitanju razoran potres, ipak razaranje je bilo veće nego što smo očekivali. Seizmolog pojašnjava da je jedan od čimbenika koji utječe na to i loš gradnja. “Oni su imali, nakon onog ogromnog potresa magnitude 9,1 iz 2004. reviziju zakona o protupotresnoj gradnji, ali to još nije implementirano”, govori i dodaje da je prvi i osnovni razlog ipak razoran potres koji se dogodio relativno blizu velikim centrima koji su gusto naseljeni.

“Nije bilo aktivnosti koja bi pokazivala da se događa nešto jače, ali to je vrlo relativno. To je seizmički aktivno područje. Ne može se predskazati da će doći neki jači potres. Pogotovo uzmemo li činjenicu da je u zadnjih sto godina tamo bilo nekoliko potresa magnitude 6 ili 7. Naknadni potresi su jaki jer je glavni potres bio jak”, zaključio je.

