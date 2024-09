Ove europske zemlje najjeftinije su za studiranje: Jedna je u našem susjedstvu

Podijeli :

Europske zemlje poznate su po kvalitetnom obrazovanju, bogatoj kulturi i najsuvremenijoj tehnologiji, ali često su i najskuplje destinacije za studiranje u inozemstvu, posebno za studente iz država koje nisu u EU-u. Kao najpovoljnije izdvojene su Njemačka, Slovenija, Grčka, Estonija, Poljska i Portugal.

Milijuni studenata svake godine odlučuju nastaviti visoko obrazovanje u inozemstvu, a iznova se pokazuje da je pristupačnost jedan od primarnih čimbenika koji utječu na njihove izbore. Zato je portal Educations.com napravio listu najjeftinijih zemalja za studiranje u Europi.

Kako se napominje, na izbor je utjecalo pet važnih čimbenika: školarine za državljane EU/EEA i Švicarske, školarine za studente koji nisu iz EU/EEA; troškovi života (smještaj, hrana, prijevoz itd.); dostupnost stipendija, kredita i studija koje financira država; ukupna kvaliteta međunarodnog studentskog iskustva.

Naglašeno je da su u pitanju prosjeci, te da “vaše studiranje u inozemstvu u Europi može koštati više ili manje u ovisnosti od vaših osobnih okolnosti i načina života, a dosta je značajan i trenutak sreće (tj. mogućnost pronalaženja pristupačnog smještaja prije nego što se zauzmu sva mjesta, ili dobijanje dobrog studentskog posla). Zato se preporučuje da istražite konkretnu zemlju, grad i sveučilište na kojem biste željeli studirati prije nego što donesete konačnu odluku”, prenosi Nova.rs.

Pa, evo liste najjeftinijih zemalja za studiranje u Europi.

Njemačka

Od bogate kulture i povijesti do svjetski poznatih sveučilišta koji stoje na čelu modernih istraživanja – mnogo je razloga zašto je Njemačka čest izbor studenata. Također, mnogo je razloga zašto je Njemačka prva preporuka na popisu najjeftinijih zemalja za studiranje u Europi.

Prije svega, većina javnih sveučilišta je potpuno besplatna, osim male naknade za studentske sindikate, koja pokriva stvari kao što su sveučilišne usluge i prijevoz.

Zatim, međunarodna studentska zajednica u Njemačkoj je dosta velika, pa postoji mnogo programa koji se u potpunosti izvode na engleskom, a većina njemačkih sveučilišta također organizira tečajeve učenja jezika za one koji žele uložiti vrijeme i energiju u učenje njemačkog.

U Njemačkoj postoje mnoge stipendije i mogućnosti zapošljavanja. Njemački državljani i državljani EU-a, kao i stranci u određenim slučajevima, imaju pristup Saveznom programu financijske pomoći studentima, koji nudi brojne stipendije i beskamatne zajmove.

Studenti iz EU-a, EEA-a i Švicarske mogu raditi do 20 sati tjedno tijekom studiranja, dok studenti izvan ove regije mogu raditi do 120 radnih dana godišnje. Procjena troškova života za studente je 800 do 1.000 eura.

Slovenija

Međunarodni studenti koji žele studirati u Sloveniji dobit će odlično obrazovanje po cijeni mnogo nižoj od većine Europe, piše portal. Školarine ne plaćaju slovenski državljani, državljani EU/EEP/Švicarske, kao ni državljani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Ostali plaćaju, ali manje iznose nego u većini drugih europskih zemalja, a da bi se pokrili ti troškovi, u Sloveniji postoje mnoge mogućnosti stipendiranja koje ciljaju na međunarodne studente, kao što su Zoisova stipendija Sveučilišta u Ljubljani, Ad futura stipendija za studiranje u inozemstvu i brojne stipendije utemeljene na bilateralnim sporazumima između Slovenije i drugih zemalja.

Pritom, najveća ušteda je na troškovima života koji su ovdej značajno niži nego u većini zemalja s popisa. Slovenija je, navodno, 20-50% jeftinija od Njemačke. Procjena je da su mjesečni troškovi za studenta u Sloveniji 400 do 700 eura.

Strani studenti u Sloveniji mogu naći honorarne ili privremene studentske poslove preko studentskih službi, karijernih centara pojedinačnih sveučilišta ili izravno kod poslodavaca. U prosjeku možete očekivati zaradu između 350 i 500 eura mjesečno radeći u Sloveniji.

Grčka

Sa svojim čudesnim plažama, toplim vremenom i ukusnom mediteranskom hranom, ali i duge povijesti i tradicije visokokvalitetnog obrazovanja, Grčka je popularan izbor za mnoge međunarodne studente.

Na grčkim sveučilištima ne postoje školarine za studente iz EU/EEA/Švajcarske, a oni koji plaćaju školarinu u prosjeku plaćaju samo oko 1.500 do 3.000 eura godišnje. U Grčkoj postoji mnogo programa na engleskom, ali tečajevi modernog grčkog jezika su također dostupni diljem zemlje za one koji žele steći cjelovito međunarodno iskustvo.

Međunarodni studenti mogu raditi do 20 sati tjedno tijekom semestra, odnosno do 40 sati (puno radno vrijeme) tijekom sezone ljetnih raspusta. Prosječna plata je između 500 i 700 eura mjesečno u ovisnosti od grada i posla, a Grčka nudi dosta mogućnosti i za stipendiranje.

Cijene u Grčkoj mogu biti vrlo povoljne, naravno, van najvećih turističkih destinacija. U prosjeku, možete očekivati da ćete potrošiti 450 – 750 eura mjesečno na troškove života.

Estonija

Estonija se polako penje u rangu zemalja koje omogućavaju kvalitetno obrazovanje za međunarodne studente. Svi programi koji se izvode na estonskom su potpuno besplatni, bez obzira na nacionalnost, a školarine za programe na engleskom su relativno razumne – od 1.600 do 7.500 eura godišnje, uz mnoge mogućnosti stipendija i kredita koji pomažu u ublažavanju nekih troškova.

Estonija je također odličan izbor za studente koji žele izgraditi karijeru u tehnološkoj industriji, budući da je zemlja poznata po svom pragmatičnom pristupu tehnološkom razvoju i snažnom start-up ekosustavu. Često se naziva “administrativnim rajem”, budući da se gotovo svaki birokratski zadatak može obaviti u nekoliko klikova.

Troškovi života u Estoniji su prilično niski u usporedbi s ostatkom Europe (800-1.000 eura), a osim toga, stranim studentima nisu potrebne nikakve dodatne dozvole za rad dok studiraju u Estoniji i mogu raditi neograničeno vrijeme sve dok to ne ometa njihovo studiranje. Studenti mogu očekivati zaradu između 550 i 1.500 eura mjesečno. Studenti koji nisu iz EU-a mogu čak i ostati u Estoniji dodatnih devet mjeseci nakon diplomiranja da traže posao.

Poljska

Studenti koji studiraju na poljskom jeziku ne plaćaju školarinu bez obzira na nacionalnost, što je odlično za studente koji traže jedinstveno međunarodno iskustvo. Većina doktorskih programa je također besplatna. Programi na engleskom, pak, mogu koštati nekoliko tisuća eura godišnje u ovisnosti od sveučilišta i programa (2.000-5.000 eura godišnje). Dostupne su mnoge mogućnosti za stipendije i kredite koje pomažu međunarodnim studentima i studentima na razmjeni da plate svoje studije.

Plaćanje školarine kompenzira se onim što uštedite na životnim troškovima, pošto su cijene u Poljskoj među najnižima u Europi, posebno u usporedbi s ostatkom EU-a. U prosjeku će vam trebati između 300 i 700 eura mjesečno, što je čini jednom od najjeftinijih zemalja za studiranje u inozemstvu u Europi.

Studenti u Poljskoj mogu raditi do 20 sati tjedno dok idu nastavu ili puno radno vrijeme tijekom tri mjeseca ljetnog raspusta.

Portugal

Osim što je najbolja zemlja za ostariti, Portugal je odlična destinacija za studiranje u inozemstvu za studente s niskim primanjima, koja se može pohvaliti odličnom kvalitetom obrazovanja i toplom i gostoljubivom kulturom, a sve to po razumnoj cijeni.

Školarine u Portugalu su oko 550 – 3.000 eura za državljane EU/EEP/Švicarske, i 3.000 – 7.000 eura za studente iz zemalja van EU-a. Međutim, neka privatna sveučilišta uopće ne naplaćuju predavanja u ovisnosti od ocjena studenta.

Državljanima izvan EU/EEP/Švicarske koji studiraju u Portugalu uz studentsku vizu je dozvoljeno raditi do 20 sati tijekom studija i punih 40 sati tijekom ljeta.

Postoje mnoge javne i privatne stipendije dostupne za međunarodne studente koji žele studirati u Portugalu. Neke financira država, neke nude pojedina sveučilišta, druge se temelje na zaslugama, a neke su postavljene za studente u određenim oblastima, kao što su stipendije za studije portugalskog jezika i kulture.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, studiranje u Portugalu je prilično jeftino u usporedbi s ostatkom Zapadne Europe. Troškovi života će vas koštati 500 – 800 eura u prosjeku mjesečno.

