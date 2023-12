Papa Franjo osudio izraelska ubojstva civila u crkvi u Gazi

Podijeli :

Andreas SOLARO / AFP

Papa Franjo je ponovno rekao da Izrael koristi "terorističke" taktike u Gazi, osudivši ubojstvo dvije kršćanke koje su potražile sklonište u tamošnjoj crkvi.

Papa: Sukob Izraela i Hamasa prerastao iz rata u terorizam

Tijekom svoga tjednog blagoslova, Franjo se osvrnuo na izjavu jeruzalemske Latinske patrijaršije o incidentu u subotu. Patrijaršija je rekla da je snajper Izraelskih obrambenih snaga (IDF) ubio dvije žene, koje je Papa imenovao kao Nahidu Khalil Anton i njezinu kćer Samar, dok su hodale prema samostanu sestara u kompleksu župe Svete obitelji.

U izjavi Patrijaršije rečeno je da je ranjeno još sedam osoba koje su pokušale zaštititi druge.

“Nastavljam primati vrlo ozbiljne i bolne vijesti iz Gaze”, rekao je Franjo. “Nenaoružani civili objekt su bombardiranja i pucnjave. A ovo se dogodilo čak i unutar kompleksa župe Svete obitelji, gdje nema terorista, nego samo obitelji, djeca, bolesni i nemoćni, sestre.”

Franjo je rekao da su ih ubili snajperi te se osvrnuo na izjavu Patrijaršije da je samostan opatica reda koji je osnovala Majka Tereza oštećen u izraelskoj tenkovskoj pucnjavi.

“Neki bi rekli ‘Rat je. To je terorizam.’ Da, to je rat. To je terorizam”, rekao je.

Glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se incident istražuje i da nema trenutno komentara na Papine riječi. To je bilo drugi put u manje od mjesec dana da je papa Franjo upotrijebio riječ “terorizam” dok je govorio o događajima u Gazi. Židovske skupine kritizirale su Franju zbog prošlomjesečnih komentara o terorizmu.

Izrael je pojačao svoje bombardiranje Gaze u noći na nedjelju, usmrtivši najmanje 40 osoba, rekli su Palestinci, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da je jedini način na koji se može ishoditi puštanje talaca intenzivan vojni pritisak na Hamas.

