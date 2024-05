Predstavnici manjinskih skupina za N1: “Ne bojimo se nikakvog DP-a, nismo ni prije”

Podijeli :

Andrea Radak (Novosti), Ana Pecotić (Spasi me) i Franko Dota (Zagreb Pride) u Točki na tjedan s Milom Moralić komentirali su program i politike Domovinskog pokreta, koji prijete pravima manjinskih skupina u Hrvatskoj.

Naime, rodna ideologija, seksualna orijentacija i određivanje što je dovoljno hrvatsko, a što nije, u fokusu su Domovinskog pokreta. Naravno, zbog toga se određene skupine čine prozvanima, poput LGBTIQ.

“Vidjet ćemo. Podsjećam, uz tri ministarstva idu i državni tajnici. Što očekivati? Što oni mogu očekivati od nas? To je pravo pitanje. Ne bojimo se nikakvog DP-a, nismo ga se bojali ni prije. Kroz posljednjih 25 godina konstituirali smo se u najveću, najbrojniju i politički najutjecajniju manjinsku zajednicu u zemlji. Nismo se bojali prije 20 godina, zašto bismo se bojali danas kad smo jači, brojniji i ponosniji. Od nas mogu očekivati na svaku kanonadu žestok odgovor politički, medijski i aktivistički”, rekao je Dota i još jednom ponovio da se ne boje DP-a.

Komentirao je zatim “rodnu ideologiju”.

“Svaka stranka ima rodne politike u programima, a one koje su na vlasti, provode ih. Domovinski pokret ima rodnu politiku i rodnu ideologiju, a to je konzervativna rodna politika. Možemo ima progresivnu rodnu politiku, HDZ je ima i drži u ormaru pa je moje pitanje što treba suzbijati u školama, kad progresivne rodne politike nema. Neka mi kaže netko od njih gdje u nastavnom programu one postoje pa da ih se makne? Bit ću sretan, ako ih se nađe i branit ću ih, ako ih ima i progresivne su. Samo neka mi navede te akte, udbženike, citira ih i kaže da ne valjaju.”

U 2024. ubijene su četiri žene, na vlast i u vlast dolazi stranka koje želi deratificirati Istanbulsku konvenciju. Borba protiv nasilja je u Hrvatskoj općenito izuzetno slaba pa što za atmosferu općenito to može značiti?

“Ako se ovaj narativ nastavi, svakako ćemo reagirati svim dostupnim sredstvima. Položaj žena u Hrvatskoj je vrlo loš, žrtve nasilja se ne štite dovoljno. Već pet godina pregovaramo s Vladom oko poboljšanja položaja žena, što je i bio dio HDZ-ove kampanje. Zadnja točka obrane za ono malo prava koja žena imaju jest Istanbulska konvencija. Ona nema veze s rodnom ideologijom, bavi se sprečavanjem nasilja nad ženama i u obitelji. Ako netko tu Konvenciju deratificirati, mogu zaključiti da ima namjeru pogoršati položaj žena u Hrvatskoj”, rekla je Pecotić.

Može li to biti poruka nasilnicima, da neće nastradati ako počine zločin nad ženama?

“Apsolutno. Njihova politika je da mogu ženama raditi što hoće.”

Probleme bi mogli imati i mediji. U prvom redu Novosti, protiv kojih se Domovinski pokret otvoreno bori kroz ukidanje državnog financiranja.

“Mislim da im je cilj promijeniti cijelo medijsko polje. Način financiranja i način pisanja, ugušiti kritiku i medijski pluralizam. Imaju u programu sve razrađeno, spominju javno financirane medije, spominju Novosti, utjecaj srpskog kapitala u vlasničkoj strukturi pojedinih medija. Zanimljivo mi je kako se priča o medijima u njihovom programu može naći na nekoliko mjesta. Medije smatraju bitnim alatom za državnu i nacionalnu sigurnost pa to dovoljno govori kako vide njihovu ulogu. U svakom slučaju, ne bojimo se, očekujemo zahtjeve i produbljivanje ideoloških pitanja, ali nastavit ćemo raditi kao i do sada. Navikli smo raditi pod pritiscima pa nam se uvjeti ne mijenjaju”, kazala je Radak.

Dio programa je i zabrana udomljavanja i posvajanja djece istospolnim parovima.

“Prazna puška. Stvar je jednostavna. Ukoliko žele bez iznimke onemogućiti Ustavom dopušteno udomljavanje, moraju napraviti temeljitu Ustavnu reformu. Što se tiče posvajanja, kako će obraniti što nije dopušteno i nije moguće. Da bi došlo do prava na posvajanje, mora se promijeniti Obiteljski zakon, što se još uvijek nije dogodilo pa Bartulica može biti na miru. Također, molim HDZ kao većinu u vlasti da se pridržava rješenja i politike koju je donio i vodio se njima. U konačnici, ništa se neće dogoditi, udomljavanje ide dalje, a posvajanja ni nema”, naglasio je Dota.

Domovinski pokret dobio je novoosnovano Ministarstvo demografije i useljeništva, a jedna od politika koju želi provoditi jest da žene ostaju više kod kuće. Koliko žena će uopće moći samostalno donijeti takvu odluku, a ne da je donose muževi umjesto njih?

“Moram raskrintati ovu ideju jer nema veze s demografijom. Njezin je jedini cilj potčinjavanje žena. Kao feministkinja sam apsolutno za to da se kućanski i reproduktivni rad plaća, ali on se mora plaćati svakoj majci. Meni kao zaposlenoj, jednako kao i svakoj nezaposlenoj majci. Sve drugo bila bi teška diskriminacija. I to po dvije osnove, prva i temeljna da ja kao netko s dvoje djece ne dobivam, a neka Ivana s dvije jer je nezaposlena dobiva. Drugo, da to plaćam iz svoje bruto plaće, iako sama to ne dobivam. U svakom slučaju, nasilnici vole ženu učiniti ovisnima o sebi. Ovo bi još više pogoršalo položaj žena u društvu”, ističe Pecotić.

Žene zato ne odlaze, imaju dojam kao da ne mogu otići. I sad se to potiče financijski…

“Nije to da ostanu kod kuće i odgajaju djecu. Nemojmo ljudima pričati bajke, jedini cilj je od Hrvatske napraviti Gilead. Žena mora biti financijski neovisna da bi mogla otići od nasilnog muža. Sve majke koje imaju djecu su majke odgajateljice. Sve drugo su naprosto šuplje priče, kao rodna ideologija u školama. Vrlo je jasno, po meni, da su namjere DP-a učiniti žene potčinjene muškarcima. Moram podsjetiti DP da hrvatskih žena ima 51 posto i da nećemo sjediti, šutjeti i gledati takve odluke. Reagirat ćemo kako to bude potrebno”, dodala je Pecotić.

Muzej za žrtve komunističkih zločina su još jedna od ideja Domovinskog pokreta.

“Nije li važnije otvoriti Muzej Domovinskog rata, kojeg nema u Zagrebu. Da sam DP-ist, išao bih tim redom, nekako mi je to važnije. Domovinski pokret jako je suzdržan oko javnog financiranja medija, ali jako je konkretan oko ovog prijedloga gdje traži da se izbaci nekih 30 do 50 milijuna eura za neki muzej. To mi je nekako u kontradikciji. Jesam povjesničar, ali doktorirao sam na povijesti homoseksualnosti u socijalističkog Jugoslaviji pa ako želi biti korektan i pošten, mora priznati da je u tom vremenu bilo homoseksualnoh žrtava, kojih je bilo 500 do 600. Za većinu imam imena i prezimena pa bih se ponudio za dio muzeja koji bi govorio i o tim žrtavama pa da sve žrtve dobiju zasluženi prostor u njemu”, izjavio je Dota.

Je li naivno misliti da će se odnos prema mediji zaustaviti, nakon svega oko Novosti. Zanimljivo je da se od novinara drugih medija tražilo da ustanu protiv kolega iz Novosti jer se financiraju javnim novcem.

“Tu se na neki način pokušava napraviti razlikovanje javno financiranih medija i onih na tržištu pa se pokušava staviti kost između. Naravno da su Novosti najzvučnije ime preko kojeg se ulazi u tu priču. Osjećamo promjenu atmosferu u zemlji i to u Novostima uvijek osjetimo”, napomenula je Radak.

Imali smo napad na Zorana Pusića…

“Da, on je već verbalno napadnut, mi primamo prijetnje, ali i velike izraze solidarnosti. Međutim, atmosfera je takva, osjeća se da kuha. Ako se nastavi takva retorika DP-ista, smatrat ću ih posredno odgovornima ako se bilo što dogodi”, zaključila je Radak.

Uskoro će Zagreb Pride pa bi se kroz njega mogle poslati određene poruke, o čemu je na kraju govorio Dota.

“Što više budu jahali po nama, to će nam dati više važnosti i prostora. Zagreb Pride je zakazan za 1. lipnja i neslučajno s geslom koje je prožimalo ovaj razgovor. Politički slogan DP-a bio je “Ustani i ostani”, a naš će biti “Ustali i ostali”.”

