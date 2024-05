Napali Zorana Pusića usred Zagreba

Podijeli :

Šime Zelić/Pixsell

Danas oko 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu dvojica muškaraca verbalno su napala šefa Antifašističke lige Republike Hrvatske Zorana Pusića.

Incident se dogodio netom nakon završetka Izvršnog odbora Antifašističke lige, prenosi Index.

“U zadnjih 20 godina nitko me nije tako grubo, krvoločno napao”

“Bila su to dvojica krupnih mlađih muškaraca, jedan ćelavi u kratkim crvenim hlačama. On mi je dobacio: ‘Jebem ti mater četničku, tebe ćemo prvog zaklati!’ Godinu i pol, dvije nisam dobivao nikakve prijetnje. Čak ni verbalne. Koji put netko nekakvu psovku te vrste dobaci, ali tako grubo, krvoločno formulirano u zadnjih 20 godina nisam doživio”, ispričao je Pusić te dodao: “Valjda te ekstremističke budale misle da je došlo njihovih pet minuta”

“Zaprepašteno sam krenuo prema njima, a onda je taj krupni ćelavi to još jednom doviknuo. Valjda takve ekstremističke budale misle da je došlo njihovih pet minuta. Jedno je kad vam to netko dobaci u nekoj opskurnoj krčmi par sati nakon ponoći, a nešto sasvim drugo kad se to dogodi usred bijela dana na Trgu bana Josipa Jelačića”, zaključuje Pusić za Index.

