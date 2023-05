Popis slučajeva koji za Trumpa predstavljaju najozbiljnije pravne prijetnje

Podijeli :

CHANDAN KHANNA / AFP

Protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa vode se istrage za sve od njegovog rukovanja strogo povjerljivim dokumentima pa do navodnih pokušaja da sruši rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine, u kojima je izgubio.

Trump trenutno vodi po anketama za republikanskog predsjedničkog kandidata na izborima sljedeće godine. On je prvi bivši predsjednik protiv kojeg se vodi kazneni postupak za isplatu novca pornoglumici Stormy Daniels, a nedavno mu je naređeno – u odvojenom slučaju – da plati milijune dolara spisateljici nakon što je proglašen krivim za seksualno napastovanje.

BBC donosi popis slučajeva koji predstavljaju najozbiljnije pravne prijetnje za kontroverznog bivšeg predsjednika.

New York

Što se istražuje?

U New Yorku se vodi niz istraga povezanih s Trumpom.

On je postao prvi bivši predsjednik protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak. U New Yorku je protiv njega podignuta optužnica nakon istrage o okolnostima isplaćivanja 130.000 dolara bivšoj pornoglumici Stormy Daniels.

Daniels tvrdi da su njih dvoje imali intimne odnose – što Trump negira – i kaže da je ona prihvatila taj novac od Trumpovog bivšeg odvjetnika uoči predsjedničkih izbora 2016. godine kako bi šutjela o njihovoj aferi.

Daniels tvrdi da su njih dvoje imali intimne odnose – što Trump negira – i kaže da je ona prihvatila taj novac od Trumpovog bivšeg odvjetnika uoči predsjedničkih izbora 2016. godine kako bi šutjela o njihovoj aferi.

Istovremeno tužitelji u ovoj saveznoj državi istražuju poslovne prakse njegove obiteljske kompanije Trump Organization.

Glavni tužitelj New Yorka vodi civilnu istragu (koja ne može rezultirati kaznenim postupkom), a već godinama istražuje je li Trumpova tvrtka kroz desetljeća počinila čitav niz prijevara. U tijeku je i kaznena istraga kojom se istražuju isti problemi.

Što je Trump rekao?

Trump je optužnicu u slučaju Stormy Daniels opisao kao “političko gonjenje” i rekao da ne očekuje pošteno suđenje.

Bivši predsjednik i njegovi odvjetnici inzistiraju da su optužbe protiv njegove tvrtke također politički motivirane.

Koliko je ovo ozbiljno?

Trump je izjavio da se ne osjeća krivim za 34 točke lažiranja poslovnih spisa u slučaju Stormy Daniels. Slučaj sada ide na suđenje koje će vjerojatno početi u veljači ili ožujku sljedeće godine.

Najvjerojatniji ishod bit će novčana kazna.

Kaznena istraga u Trumpovu tvrtku već je dovela do nekoliko osuđujućih presuda. Kompanija je proglašena krivom za prevaru i lažiranje poslovnih spisa, a naređeno joj je da plati novčanu kaznu. Allen Weisselberg, izvršni financijski direktor kompanije, osuđen je na zatvorsku kaznu.

U civilnom slučaju, glavni tužitelj je podignuo optužnicu protiv Trumpa i njegovo troje djece u kojoj ga optužuje za “nevjerojatnu” prijevaru i laganje o tome koliko su bogati. U tužbi se traži 250 milijuna dolara koji su navodno stečeni prevarom. Suđenje u tom slučaju počet će u listopadu ove godine.

Mar-a-Lago

Što se istražuje?

Američko ministarstvo pravosuđa istražuje uzimanje vladinih dokumenata iz Bijele kuće koji su potom odneseni na Trumpovo imanje na Floridi, Mar-a-Lago, nakon što je Trump napustio ured predsjednika. Istražitelji pokušavaju saznati gdje su ti dokumenti bili spremljeni i tko im je mogao imati pristup.

Ogromno imanje bivšeg predsjednika pretraženo je u kolovozu prošle godine, a u raciji je pronađeno lak 11.000 dokumenata, uključujući stotinu koji su bili označeni kao strogo povjerljivi.

Ne iznenađuje da se zna vrlo malo o sadržaju dokumenata. Ipak, strogo povjerljivi materijali obično sadržavaju informacije koje bi, po mišljenju vladinih dužnosnika, mogle naštetiti nacionalnoj sigurnosti kada bi bili poznati javnosti.

Što je Trump rekao?

Trump negira optužbe i kritizira istragu ministarstva pravosuđa, tvrdeći da je to “politički motiviran lov na vještice.”

Izrekao je nekoliko verzija obrane koje se većinom temelje na argumentu da je on sam odlučio skinuti oznaku povjerljivosti s dokumenata. Zasad nije pružio dokaze da je to istina.

Bivši predsjednik također tvrdi da su neki dokumenti zaštićeni pravnim konceptom zbog kojeg se oni ne mogu koristiti u daljnjim postupcima. Angažiran je nezavisni odvjetnik koji će proučiti dokumente i utvrditi je li to točno.

Ipak, Trump nije direktno odgovorio na glavno pitanje: kako su se ti dokumenti uopće i našli na njegovom imanju?

Koliko je ovo ozbiljno?

Ovo je aktivna kaznena istraga koja bi mogla rezultirati podizanjem optužnica.

Ministarstvo pravosuđa vjeruje da je Trump možda prekršio zakon o špijunaži zadržavši za sebe podatke o sigurnosti “koji bi mogli biti upotrijebljeni na štetu Sjedinjenim Američkim Državama.”

Povrh optužnica za same dokumente, tužitelji također analiziraju radi li se ovdje i o zločinu ometanja pravde.

Ministarstvo je angažiralo nezavisnog odvjetnika koji nadgleda sve istrage u Trumpa. Jack Smith će voditi istrage i na kraju odlučiti hoće li doći do podizanja optužnice.

Pobuna na Kapitolu

Što se istražuje?

Tužitelji istražuju ulogu koju je Trump navodno odigrao u napadu na zgradu američkog Kapitola 6. siječnja 2021., kada je masa njegovih pristaša provalila u zgradu u želji da spriječe potvrdu izborne pobjede Trumpovog rivala za predsjedničku poziciju, Joea Bidena.

Odbor u Kongresu 18 mjeseci je istraživao Trumpove postupke. Održali su seriju saslušanja i izložili svoje argumente da su Trumpove tvrdnje o izbornoj prijevari direktno dovele do nemira.

Novi problem za Trumpa: Odbor za istragu napada na Kapitol poslao sudski poziv Princ Harry upozorio direktora Twittera da se sprema puč na Kapitolu

Nakon saslušanja, odbor je optužio Trumpa za izazivanje ustanka i svoje dokaze predao ministarstvu pravosuđa.

Ministarstvo vodi kaznenu istragu u događaje 6. siječnja i širi kontekst Trumpovih pokušaja da sruši rezultate izbora, ali istraga je obavijena velom tajne. Radi se o najvećoj policijskoj istrazi u povijesti SAD-a, a još uvijek je nejasno do koje mjere je Trump meta istražitelja.

Što je Trump rekao?

Trump negira odgovornost za nemire i nastavlja ponavljati svoje potpuno neutemeljene tvrdnje da je u izborima 2020. došlo do široko rasprostranjene prijevare.

Koliko je ovo ozbiljno?

Ministarstvo pravosuđa odlučit će hoće li podići optužnice, a istraga je već rezultirala optužnicama za nekoliko stotina ljudi koji su napali Kapitol.

Bivši predsjednik nije pozvan na ispitivanje u toj istrazi, no još uvijek nije isključeno da će se to dogoditi.

U teoriji, protiv Trumpa bi mogla biti podignuta optužnica ako tužitelji pronađu dovoljno dokaza da su njegovi postupci doveli do nemira.

Georgia

Što se istražuje?

Tužitelji istražuju je li Trump, zajedno sa nekim svojim saveznicima, ilegalno pokušao preokrenuti svoj tijesni poraz u toj saveznoj državi na predsjedničkim izborima 2020. godine.

Kaznena istraga otvorena je nakon što je otkriveno jednosatni telefonski poziv između bivšeg predsjednika i glavnog dužnosnika zaduženog za provođenje izbora u Georgiji. Poziv se dogodio 2. siječnja 2021. godine.

“Samo želim pronaći 11.780 glasova,” rekao je Trump republikanskom državnom tajniku, Bradu Raffenspergeru, referirajući se na broj glasova koji mu je potreban za pobjedu u Georgiji.

Osam mjeseci su poroti bili predstavljani dokazi, a potom je porota podnijela izvještaj, koji nije objavljen.

Što je Trump rekao?

Trump opisuje ovu istragu – u svom stilu – kao “lov na vještice.”

Napao je i dužnosnicu koja vodi istragu – glavnu tužiteljicu okruga Fulton u Georgiji Fani Willis – rekavši da se radi o “mladoj, ambicioznoj, radikalnoj ljevičarki iz Demokratske stranke.”

Koliko je ovo ozbiljno?

“Optužbe su vrlo ozbiljne. U slučaju podizanja optužnice i osuđujuće presude, doći će do zatvorskih kazni,” rekla je Willis u rujnu za američki Washington Post.

Porota od 26 članova nema ovlasti za podizanje optužnice, no moguće je da oni jesu preporučili da se one podignu. Porota je među ostalim analizirala je li došlo do zahtjeva za počinjenje izborne prijevare, laganja vladinim dužnosnicima i iznude.

Ne zna se vodi li se istraga direktno protiv bivšeg predsjednika, no poznato je da su dio istrage neki njegovi bliski suradnici.

Očekuje se da će Willis ovog ljeta objaviti hoće li doći do podizanja optužnice protiv Trumpa i ostalih.

