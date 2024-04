Povjesničar o napadu Irana na Izrael: Čini se kao da je postojala određena koreografija

Podijeli :

Hossein Fatemi / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost Točke na tjedan u kojoj je s Milom Moralić razgovarao o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku te odnosima Irana i Izraela.

“Nije me iznenadila odluka Izraela da napadne Iran. Mislim da je to bilo za očekivati. Jasno je, koliko god ovo izgledalo dramatično, da je to prvi ikad napad iz Irana na Izrael, bez obzira što su rakete i dronovi jedva pogodili jednu metu i ovaj meki udar na industrijska postrojenja. To je bio jedan najavljen i pomalo aranžiran napad. Mi smo te rakete iščekivali. Čini se kao da je odgovor bio iskoreografiran i da je postojala određena koreografija. S jedne strane su se Iranci zadovoljili”, rekao je povjesničar Tvrtko Jakovina.

Navodi da je sasvim jasno da raketama i dronovima, koliko god oni bili precizni udari, ne može se srušiti nijedan od tih režima.

Iran pojačava represiju usred povećanja regionalnih napetosti Američki Zastupnički dom izglasao 95 milijardi dolara pomoći Ukrajini i Izraelu

“Iranski režim, što je veliki problem za Izrael, ne bi se mogao na taj način srušiti”, kazao je povjesničar Tvrtko Jakovina.

“Tamo gdje se moglo pokrenuti ozbiljan rat, to bi bio napad na neke od iranskih klijenata i milicija koje postoje u južnom Libanonu i možda u Siriji. Taj tip eskalacije tu nismo vidjeli. Rat niskog intenziteta traje već godina, ali tu nije bilo eskalacije. To bi tad bila ozbiljna eskalacija. Ovo je poslalo određene poruke, ali to je pokazalo da su obje strane racionalno pristupile znajući što i koliko mogu izgubiti kad bi to postala klasična eskalacija”, rekao je pa je dodao:

“Iran je prije nekoliko godina izgubio svog glavnog zapovjednika, s druge stane postoji pokazatelj da Iran ne može spriječiti da Izrael ne probija kretanje njihovih važnih generala. To može biti problem za Islamsku republiku. Objektivno, iza ovog sukoba, SAD je i nakon uzvraćenog napada podigao stupanj sankcija Iranu. SAD je ipak jasno stao na stranu Izraela, vidjelo se to po velikom paketu pomoći. U strateškom smislu se nije dogodilo ništa važno, ali prolongiranje rata u Gazi i eskalacija sukoba na Zapadnoj obali, to vjerojatno nešto više smeta Joeu Bidenu“, rekao je povjesničar.

Povjesničar misli da će Donald Trump u ovom razdoblju šutjeti o tome.

“Rekao bih da Trumpova pozicija može puno lakše obećavati brza rješenja koje Joe Biden ne može. On također može nastaviti retoriku da rata ne bi ni bilo da je on bio predsjednik”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što ako Milanović ipak skupi 76 ruku? “Bit će drama!” Puhovski: Jako bi mi se sviđala vlada koju bi vodio ovaj čovjek, koliko god inače bio loš političar