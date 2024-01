Štrajk i prosvjedi paralizirali Njemačku: Novinar DW-a uočio jednu bizarnu stvar

Podijeli :

Njemački putnici suočeni su s otkazivanjem vlakova u cijeloj zemlji od srijede, dok trodnevni nacionalni štrajk željeznica doprinosi putnom kaosu u najvećem europskom gospodarstvu, gdje prosvjedi poljoprivrednika koji su u tijeku također ometaju cestovni promet. Štrajkovi će se nastaviti do petka navečer, prisiljavajući nacionalnog željezničkog operatera Deutsche Bahn da koristi samo skraćeni vozni red za hitne slučajeve.

Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea, javio se uživo iz njemačkog Düsseldorfa za N1 studio uživo gdje je s Ninom Kljenak komentirao stanje u toj zemlji koja je u prometnom kolapsu zbog prosvjeda poljoprivrednika, ali i štrajka na željeznici.

Matić je objasnio kako je upravo u tom gradu počinje Europsko prvenstvo u rukometu, što bi moglo stvoriti dodatnu gužvu.

“Ovdje je sjedište stranke Zeleni gdje su poljoprivrednici došli blokirati cestu traktorima. Oni traže da Vlada odustane od mjera štednje i ukidanje subvencije za dizel i porez za registraciju motornih vozila. Vlada je jednim dijelom odustala od svojih zahtjeva, no oni žele da odustanu od svih mjera štednje”, rekao je.

Trgovci upozoravaju: Svim supermarketima u Njemačkoj prijete prazne police

Na pitanje je li istina da su police trgovina u Njemačkoj poluprazne kaže kako on to nije primijetio. “Moguće je da se radi o nekoj specijalnoj vrsti roba. Proteklih godina smo vidjeli da se šire lažne vijesti o Njemačkoj. Istina je da je zemlja u fazi ekonomske nestabilnosti, a to bi se moglo preliti i na političku stabilnost. Na ovom sam protestu vidio nekoliko skupina AfD-a, što je bizarno jer u njihovom programu stoji da bi on ukinuli sve subvencije za poljoprivrednike”, dodao je.

Napominje da postoji nezadovoljstvo vladom.

“Trenutni rejting kancelara Scholza je toliko loš kakav nije do sada zabilježen. Nezadovoljstvo je potaknuto mjerama štednje na koje je vlada prisiljena zbog problem s proračunom, a taj problem imaju jer su projektirali loš proračun koji je Ustavni sud ukinuo”, objasnio je Matić.

“Umjesto da kreiraju svoju politiku oni su morali reagirati na krize, poput rata u Ukrajini. I u toj brzini pokušaja saniranja štete dogodile su se i štete koje koriste protivnici vlade”, rekao je.

