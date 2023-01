Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel na putu za Kijev

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel objavio je u četvrtak da je na "putu za Kijev" gdje će razgovarati o novim mjerama potpore Ukrajini s predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji je zatražio brže isporuke oružja.

“Na putu za Kijev. Ukrajinci se bore za svoju zemlju, za budućnost svoje djece. Ali oni se također bore za naše zajedničke europske vrijednosti mira i prosperiteta. Oni trebaju i zaslužuju našu podršku”, poručio je Michel iz vlaka.

Razgovarat će o “konkretnim mjerama kako bi Ukrajina bila snažnija”, izjavio je Charles Michel u poruci na Twitteru. Saveznici NATO-a obećali su Kijevu “snažniju podršku isporukama teškog i modernijeg oružja” kako bi se ukrajinski vojnici mogli suprotstaviti ofenzivama Rusije.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX