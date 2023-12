Pregovori EU o migracijama i azilu najviše zapinju na tzv. obveznoj solidarnosti

Podijeli :

Zakaria ABDELKAFI / AFP

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta nisu se uspjeli u četvrtak nakon cjelodnevnih pregovora dogovoriti o nekoliko zakona iz pakta o migracijama i azilu, ali su napredovali i čini se da je dogovor na dohvat ruke.

“Postignut je veliki napredak. Kontinuiranim radom i odlučnošću možemo riješiti preostala temeljna pitanja koja se odnose na solidarnost i odgovornost”, objavila je na društvenoj mreži X povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johanson.

“Odgovarajući europski sustav za upravljanje migracijama na uredan način je nadohvat ruke!”, dodala je povjerenica.

Pregovori će se nastaviti u ponedjeljak 18. prosinca, a jedna i druga strana očekuju da će se tada postići dogovor. Ako se to dogodi, ti zakoni mogli bi biti izglasani do proljeća, najkasnije do travnja kada se održava zadnja plenarna sjednica ovoga saziva Europskog parlamenta.

Pregovarači dviju zakonodavnih institucija pregovarali su u četvrtak o pet preostalih zakona iz europskog pakta o migracijama i azilu. To su uredba o Eurodacu, europskom sustavu za usporedbu otisaka prstiju, uredba o sigurnosnim provjerama na vanjskim granicama EU-a, uredba o upravljanju migracijama i azilom, uredba postupcima azila te uredba o kriznim situacijama.

Pregovori najviše zapinju na tzv. obveznoj solidarnosti, to jest mehanizmu koji bi trebao pomoći državama članicama na vanjskim granicama EU-a kada se nađu pod velikim migrantskim pritiskom.

Predloženo je da u takvim situacijama svaka država članica preuzme određen broj tražitelja azila ili ako to ne želi da financijski ili materijalno pomogne državama članicama koje su pod pritiskom.

