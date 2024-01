Profesor iz Kijeva objašnjava zašto ne misli da će Putin stati na Ukrajini: “Ići će dalje”

Podijeli :

Profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, Maksim Kamenjecki, gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao stanje u Ukrajini.

Kamenjecki kaže da je trenutna situacija pozicijska i da se vode rovovske borbe bez većeg pomaka. “Pokušavaju se koncentrirati snage na nekim mjestima. Situacija podsjeća na stanje u Prvom svjetskom ratu”, rekao je.

O Putinovim izjavama da se bore protiv nacista u Ukrajini kaže da je to način da nađe izgovor. “Za Ruse su to politički razumljivi razlozi agresije jer ništa drugo ne mogu temeljiti. Tvrdnje drži na Stepanu Banderi i ukrajinskom jeziku koji žele govoriti Ukrajinci, to je sve što on ima. Hitlerov nacizam i staljinistički boljševizam su na početku Drugog svjetskog rata bili saveznici i agresori, ali to Putin stalno zaboravlja. Rusija puno više odgovara pojmu nacizma nego naša zemlja”, dodao je.

O ishodu rata pita se što je to poraz za Ukrajinu ili Rusiju. “Ako Rusija zadrži neke teritorije uvijek će se suočavati s problemom da će imati neki kontakt s NATO-om. I ako zaposjednu naš teritorij zapitat će se što dalje, i opet će im trebati neki sigurnosni teritorij i ići će dalje. Oni s vojskom ne mogu sada ništa, oni mogu gađati teritorij, ali ne mogu ga zaposjesti”, naveo je.

Ukrajince pogodio ogroman problem koji ih dovodi do očaja, a Rusi su počeli gomilati snage

“Rusi će koristiti neke desničarske i ljevičarske ekstremne opcije u Europi da destabiliziraju stanje, a to uključuje neke baltičke zemlje i Balkan”, tvrdi Kamenjecki.

Kaže da je Ukrajina sada izgubila 20-ak posto teritorija, ali da je Rusija, koja je imala cilj zaustaviti NATO, svojim potezima izazvala suprotan efekt. “I naša zemlja koja je bila neutralna prema Rusiji, sada više nikada neće biti neutralna. Rusija će pokušati izazvati unutarnje sukobe unutar NATO-a i EU-a, političkim sredstvima jer za vojne prijetnje nema snage”, rekao je.

Kamenjecki kaže da je korupcija isto tako opasan neprijatelj Ukrajine kao i ruska agresija. “Mi nismo režim kao Rusija, kod nas se vode izborne borbe”, naveo je.

Što se tiče Viktora Orbana i Mađarske, kaže da on koristi Ukrajinu kako bi riješio neke unutarnje probleme i pozicionirao Mađarsku u EU-u. “Mislim da je to problem EU-a, taj sustav odlučivanja kad jedna zemlja može blokirati njih 20. Što se pomoći tiče, mi za sada dobivamo toliko da “ne krepamo”, a ne da pobijedimo. Borimo se protiv zemlje koja je šest puta jača, koja ima nuklearno oružanje, koaj se čitavu povijest pripremala na borbu protiv svijeta, zato je nama teško držati takvu frontu”, dodao je.

O dolasku Donalda Trumpa na vlast kaže kako nije dobro kad biznismen ide u politiku jer pokušava prepisati biznis model, ali politika je puno drugačija. “Njegovu politiku će pratiti niz europskih političkih lidera, i ako on krene govoriti o smanjivanju pomoći Ukrajini, i ti lideri će to govoriti. On ne može promijeniti sve jer zemlja ima neke obaveze, Trump to zna jer je već bio predsjednik i ne može odmah za 180 stupnjeva promijeniti stvari”, naveo je.

