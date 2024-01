Promjene stižu u Njemačku: Ove tri političke odluke mogle bi razveseliti mnoge

Podijeli :

Stanovnici Njemačke se trebaju pripremiti za nova pravila i zakone koji će stupiti na snagu u veljači.

Tri političke odluke trebale bi imati pozitivne posljedice. Utječu, između ostalog, na pacijente i kupce supermarketa, prenosi Fenix magazin.

Sufinanciranje zamjene grijanja

Svatko tko zamijeni svoj stari sustav grijanja na fosilna goriva za novu, ekološki prihvatljiviju varijantu, ove godine može dobiti veće subvencije za investicijske troškove. Od 27. veljače vlasnici mogu podnijeti zahtjev državnoj razvojnoj banci KfW.

Osim osnovnog financiranja od 30 posto troškova, moguće je ostvariti bonus od 20 posto ako to učinite do 2028. godine. Kućanstva s niskim primanjima također imaju koristi od dodatnog bonusa do 30 posto. Sveukupno, stopa sufinanciranja može biti najviše 70 posto.

Doplate u ljekarnama

Nema više nepotrebnih participacija: Ako vam liječnik prepiše lijek u određenom pakiranju, ali ga ljekarna nema na zalihi, od vas se više neće tražiti da ubuduće plaćate više.

Umjesto višekratnog plaćanja više manjih pakiranja kao do sada, od 1. veljače doplata će se vršiti prema količini propisanih lijekova. Ako, na primjer, vaš liječnik zamijeni pakiranje od 100 komada s dva pakiranja od 50 komada, doplata će biti samo jedna.

Nova pravila u mesnicama

Svatko tko kupuje nezapakirano meso na pultu mesnice ili tržnici dobit će jasnije informacije o njegovom podrijetlu. Obavezno označavanje od 11. veljače proširit će se na nezapakirano meso svinja, ovaca, koza i peradi. Prije se ono odnosio samo na pakirano meso i nepakiranu govedinu.

Zatvorska kazna prepolovljena

Tko ne može platiti kaznu, mora ići u zatvor. A do sada je to bilo jedan na jedan, dakle: jedna dnevna stopa neplaćene kazne značila je jedan dan takozvanog zamjenskog zatvora.

No, već u lipnju 2023. Bundestag je odlučio prepoloviti kazne, pa će se ubuduće za svaku dnevnu kaznu plaćati samo pola dana zatvora. Razlog tome je što je zatvorska kazna puno stresnija od novčane. Promjena stupa na snagu od 1. veljače.

Promjene streaming usluga

Usluge streamanja izvorno su se reklamirale kao one bez oglašavanja. Stvari će biti drugačije za Amazon Prime Video od 5. veljače – barem ako imate standardnu pretplatu. Streaming servis prikazivat će reklame tijekom emitiranja, bez obzira na to gledate li seriju ili film.

Jedina iznimka je sadržaj koji ste iznajmili ili kupili uz naknadu uz pretplatu. Ako ne želite vidjeti reklame u ostatku programa Prime, morate poduzeti nešto i uložiti 2,99 eura mjesečno za opciju “Bez oglasa”. Za razliku od Netflixa ili Disneya+, Amazon pretvara vašu prethodnu pretplatu bez oglasa umjesto da novim kupcima nudi samo verziju s reklamama.

Također, ako posjedujete Sony televizor proizveden od 2011. do 2013. godine, od kraja veljače više nećete moći koristiti aplikaciju Netflix. Konkretno, radi se o Bravia televizorima iz serija HX, EX i W kao i o uređajima s brojevima modela KD-84X9005 i KDL-65S995A.

Naknada za solarno napajanje

Ako svoju vlastitu proizvodnju solarne energije unesete u javnu mrežu, dobit ćete novac za to: takozvanu feed-in tarifu. Za nove fotonaponske sustave (PV sustave), međutim, to će se smanjivati za 1 posto svakih šest mjeseci od 1. veljače. Jer tada prestaje vrijediti takozvani uskršnji paket, kojim je Vlada 2022. suspendirala mehanizam koji je kontinuirano smanjivao primanja.

Ako trenutačno dobivate 8,2 centa po kilovatsatu (kWh) unesenom za PV sustav s izlazom do vršnih 10 kilovata (kWp), od veljače će to biti samo 8,12 centi. Od kolovoza će biti 8,04 centa, a u veljači 2025. bit će 7,96 centi.

