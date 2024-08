Putinov bivši suradnik: U Kremlju se sve glasnije pitaju je li sposoban voditi Rusiju

Podijeli :

Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Bivši pisac govora za Vladimira Putina upozorava da je njegova pozicija na vlasti ugrožena ako ukrajinske trupe ostanu na ruskom teritoriju.

“Njegovo liderstvo već propituju neki njegovi kolege u Kremlju, pitaju se je li sposoban voditi Rusiju”, kazao je za Daily Express Abbas Gljamov.

Za Putina je radio od 2008. do 2012., rekao je da bi ukrajinski upad mogao ozbiljno potkopati Putinov autoritet.

“Neuspjeh u Kursku će definitivno ubrzati proces njegova potkopavanja i što je više Ukrajinaca na ruskom tlu to će proces biti jači i dublji”, ističe Gljamov i dodaje:

“Da bi ih otjerao, Putinu su potrebne svježe trupe kojih očito nema, a da bi to učinio mora povući neke od onih koje su već raspoređene u Donbasu, ali to znači da bi njegov pritisak tamo postao slabiji. Mrzak mu je takav izbor. Kao pravom fanatiku više mu je stalo do onoga što želi dobiti nego do onoga što mora sačuvati. I važnije mu je dobiti, ali društvo ima drugačije želje. Ljudima je mnogo manje stalo do dobivanja. Više žele sačuvati što imaju. Strašna kontradikcija.”

Ukrajina je iznenadnim napadom prošlog tjedna preuzela kontrolu nad nizom gradova i sela u Kursku. Putin je odmah prvi dan te invazije obećao da će izbaciti neprijatelja, ali dogodilo se suprotno, Ukrajinci nastavljaju s prodorom dublje na ruski teritorij.

Ako je vjerovati riječima ukrajinsko predsjednika, radi se o jednom do dva kilometra dnevno uzduž i poprijeko Kurska.

“Još jednom smo dokazali da smo mi, Ukrajinci, sposobni postići ciljeve u svakoj situaciji. Sposobni smo braniti interese i neovisnost”, izjavio je Zelenski.

Suprotno informacijama iz Moskve, guverner Belgorodske regije Vjačeslav Gladko tvrdi da je situacija izuzetno teška i napeta te da su Rusi pretrpjeli gubitke.

