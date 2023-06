Putinov osjetljivi ponos je teško povrijeđen. Kako će reagirati bivši KGB-ovac?

Podijeli :

Pobuna koju je pokrenuo Jevgenij Prigožin uvelike je naštetila ugled ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je izgradio sliku sebe kao velikog ruskog zaštitnika. Događaji od vikenda bili su prilično poniženje za ruskog lidera.

Spectator piše da su stvari mogle završiti puno lošije za Putina. Prema alternativnom scenariju Prigožin je mogao pobjeći, a njegovi plaćenici mogli su se boriti na ulicama Rostova na Donu gdje su već zauzeli vojni stožer. Još gore bi bilo za Putina da je morao zvati Ramzana Kadirova i njegove borce, što bi probudilo bolna sjećanja kod Rusa koji još pamte ratove s Čečenima i napade na Čečena na etničke Ruse.

Prema tome, uu jednu ruku Putin je izašao kao pobjednik iz ove priče – ugušio je pobunu koja je Rusima pokazala kako izgleda građanski rat i koliko je krhka Putinova država. No, cijena te pobjede tek se treba izračunati.

Sudbina Šojgua i Gerasimova

Čije bi se glave mogle kotrljati? Najviše su ugroženi ministar obrane Sergej Šojgu i načelnik Glavnog stožera Valerij Gerasimov koje je Prigožin već dugo vremena otvoreno kritizirao i čiji su postupci bili jedan od razloga pobune.

Prigožin je zahtijevao njihove smjene, a ako to učini, Putin će ostaviti dojam da pristaje na zahtjeve pobunjenika. Šojgu je jedan od najstarijih Putinovih političkih saveznika i najbližih osobnih prijatelja. No, Šojgu je očito loše upravljao ratnim naporima i prilično je nepopularana i među Wagnerom i među ruskim vojnim blogerima, pa čak i među ruskom vojskom.

Putin je proklet i ako smijeni i ako ne smijeni Šojgua. Jedna dobra vijest za Putina je da se Prigožinovom napredovanju nisu pridružili niti jedan visoki čovjek u vojsci, sigurnosnim službama ili vladi.

Značajne su bile i scene iz Rostova kada je Prigožin naredio povlačenje borcima iz Wagnera. Kad su potpuno naoružane Wagnerove trupe napustile sjedište Rostova u konvoju vlastitih borbenih vozila pješaštva, trubeći i veselo pucajući iz kalašnjikova u zrak, okupilo se veliko mnoštvo građana koji su im na putu pljeskali. Klicali su, uzvikivali “Wagner! Wagner!”, rukovali se i fotografirali s plaćenicima.

Kako će reagirati bivši KGB-ovac?

Teško je precijeniti koliko su takvi prizori izvanredni i koliko su štetni za autoritet Kremlja. Naoružani pobunjenici zauzeli su veliki ruski grad, a tamnošnje stanovništvo ih je tretiralo kao ratne heroje, bez da su se i pokušali pobuniti protiv njih.

Kako će čovjek koji je cijelu karijeru proveo u KGB-u i koji se u više od 23 godine u Kremlju okružio gotovo isključivo bivšim KGB-ovcima, reagirati na ovakav izazov?

Kako piše Spectator, Putinov instikt je da još represivnije i jače suzbije neslaganje u društvu, a osobito u vojsci. Ostaje za vidjeti kako će takav potez utjecati na ruske ratne napore. Ali ono što je već sada jasno jest da će se Putin morati jako potruditi kako bi vratio narušenu reputaciju zaštitnika Rusije.

Poslovično, ranjeni predator opasniji je nego ikad. Putinov zloglasno osjetljivi ponos teško je povrijeđen, a njegovi pokušaji da to kompenzira mogu biti užasni. Osim toga, pobuna je ruskim elitama pokazala koliko su rusko ratno društvo i sigurnost krhki i da nasilne ultranacionalističke snage izvan kontrole Kremlja čekaju da iskoriste kaos.

To bi paradoskalno moglo zaustaviti one koji su Putina htjeli zamijeniti prihvatljivijim članom elite poput ruskog premijera Mihaila Mišustina ili moskovskog gradonačelnika Sergeja Sobjanina. Putin je vrag kojeg elita poznaje – čak i oslabljen, on ostaje njihova najbolja nada da se suprotstave nasilnim, iracionalnim i nepredvidivim silama pobune, zaključuje Owen Matthews za Spcetator.

