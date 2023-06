Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je oštro reagirao na intervju predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića u Točki na tjedan.

Podsjetimo, Dobronić je u TNT-u upozorio na loše stanje u sudstvu te pozvao Vladu da poveća plaće službenicima i namještenicima. “Ne povise li plaće, neće biti dobro ni za Vladu ni za bilo koga. Mi ćemo sasvim sigurno reagirati, imamo mogućnosti kako, ali neću sad o tome – nadam se da do toga neće doći.”

Plenković je naveo koliko je njegova vlada uložila u pravosudnu infrastrukturu te dodao da su i povećane plaće sudaca i to za 513 eura. “Malo me čudi njegova izjava koji je rekao kako je u normalnim demokracijama, što implicira da mi nismo normalna demokracija”, rekao je.

“Što se tiče plaća, predsjednika Vrhovnog suda ima 3.667 eura plaće, a ja 3.195 eura, ministri neki imaju i 2.363 eura. Prema tome, svi ovi suci imaju veće plaće od nas. Zaposleni imaju status državnih službenika i namještenika. Pravosudni djelatnici imaju drugi status. Nisam vidio da je netko to pitanje prije pokretao”, dodao je.

Reakcija Dobronića

Dobronić je odgovorio premijeru, a njegovu reakciju prenosimo u cijelosti. “U dopisu upućenom premijeru obrazložio sam da mu se obraćam upravo stoga što je zbog dugotrajnosti štrajka ugroženo normalno funkcioniranje sudbene vlasti. Prema tome, više je nego jasno da mu se nisam obratio kao sindikalist. Pored toga, premijeru sam predložio reformu postojećeg sustava na način da se sudski savjetnici, službenici i namještenici izdvoje iz corpusa državnih službenika te sam naveo razloge za to. Međutim, čini se da premijer nije spreman za reformu nego želi održati postojeći status quo.

Ne znam iz kojih razloga premijer u fokus stavlja pitanje moje plaće i plaće drugih sudaca, apostrofirajući kako je njegova plaća i plaća ostalih ministara manja od moje i plaća sudaca Vrhovnog suda i visokih sudova. Mislim da to nije fokus rasprave, no ne vidim razloga zašto Vlada ne bi povećala svoje plaće, one su znatno preniske za odgovornost i napore kojima su članovi Vlade izloženi. Na kraju, moram naglasiti da je moja plaća još i veća od one koju je premijer otkrio tragajući za tim podatkom u evidenciji Ministarstva pravosuđa. Naime, zaboravili su navesti da sam po položaju predsjednik Državnog izbornog povjerenstva i da u tom svojstvu primam naknadu od circa 700 -800 EUR-a”, rekao je Dobronić za N1.

