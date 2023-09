Rat osakatio Ukrajinu: Evo koliko je stanovnika izgubila u samo godinu dana

Podijeli :

Ruska invazija na Ukrajinu odnijela je gotovo pola milijuna života, no utjecala je na milijune koji žive na ratnom području, kao i one koji su ga napustili. Statistike o broju stanovnika to najbolje pokazuju...

Naime, prema “World of Statistics” (hrv. Svijet statistike), unazad samo godinu dana, Ukrajina je izgubila gotovo tri milijuna stanovnika! Konkretno, riječ je o 2,96 milijuna i po toj je brojci uvjerljivo prva na svijetu. Nitko u tako malo vremena nije izgubio ni približno toliki udio u populaciji.

Za sve je kriva invazija jer bez života je ostalo oko 130.000 Ukrajinaca, a ostali su napustili zemlju. Neki su ruskog porijekla, a neki su jednostavno odlučili potražiti sigurnije dijelove svijeta za nastavak života. Nažalost, kad neka zemlja izgubi toliko stanovnika u kratkom periodu, to se osjeti u raznim segmentima, čemu ćemo svjedočiti u godinama koje dolaze.

Posebno ako se fluktuacija nastavi i dogodine. Ukupna ukrajinska populacija je iznosila oko 42 milijuna 2021., što znači da je u godinu dana izgubljeno gotovo pa deset posto stanovnika.

Rusi su pak treći na svijetu po ovoj statistici i ostali su bez 268.955 stanovnika u godinu dana, ponajprije zbog rata koji je odnio oko 220.000 ruskih života. S obzirom da Rusija broji oko 143 milijuna stanovnika, taj gubitak nije toliko značajan kao u slučaju Ukrajine. Ili Japana…

On je na drugom mjestu sa 657.179 izgubljenih stanovnika, što je samo nastavak trena koji traje više od deset godina u toj zemlji, čija je populacija sad na oko 125 milijuna.

Indija je ostala najmnogoljudnija zemlja svijeta i u godinu dana dobila novih 11,5 milijuna stanovnika pa ih broji ukupno 1,41 milijardu. Značajan skok zabilježila je i Nigerija (5,3 milijuna) i Pakistan (4,67 milijuna).

Od zapadnijih zemalja, najveći skok zabilježili su Amerikanci (1,71 milijun), a od europskih zemalja Poljaci (1,17 milijun). Hrvatska je pak izgubila 21.741 stanovnika, BiH 22.679 i Srbija njih 72.288…

