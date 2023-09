Kako je Rusija napredovala od početka invazije? Duboki rovovi, jeftini dronovi i učinkovitiji ratni stroj…

Podijeli :

Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu prošle veljače, Moskva je šokirala velik dio Zapada i svijeta kada je zemlja uspjela "pokvariti" očitu vojnu prednost.

Vrhovni vojni vrh Ukrajine rekao je da Rusija ima 10 do 15 puta više topništva, dok je CNN izvijestio da su ruske snage brojčano nadmašile ukrajinske pješake više od dva prema jedan.

Ali strateške pogreške i neočekivano snažan otpor Ukrajine raspršile su nade ruskog predsjednika Vladimira Putina u brzu pobjedu. Visoki američki obrambeni dužnosnik priznao je prošle veljače da je Rusija bila frustrirana svojim učinkom. Upozorio je, međutim, da će Rusija preispitati svoju strategiju.

Nova strategija: Duboki rovovi, jeftini dronovi i učinkovitiji ratni stroj

Više od godinu dana kasnije, taj se predosjećaj obistinio: Rusija je promijenila svoju obrambenu taktiku i promijenila tijek rata koristeći duboke rovove, jeftine bespilotne letjelice i ratni stroj koji proizvodi više topničkih granata nego što je Zapad očekivao, piše Insider.

“Vidjeli smo dosta područja na kojima se prilagođavaju, i naravno da tome posvećujemo veliku pozornost”, rekao je general James Hecker, zapovjednik američkih zračnih snaga u Europi.

Rezultat pomaka u zemlji postao je jasan ovog ljeta sporim tempom ukrajinske protuofenzive. Ukrajinske trupe borile su se da probiju ruske obrambene linije, pretrpane bodljikavom žicom, minama i protutenkovskim jarcima.

George Barros, analitičar za Rusiju na Institutu za proučavanje rata, prethodno je za Insider rekao da je sporo širenje potpore Zapada u oružju dalo Rusiji “vrijeme da se ponovno opremi ili rekonstruira”.

Spora ukrajinska protuofenziva

Rusija se također prilagodila ukrajinskom oružju, postavljajući sustave protuzračne obrane koji mogu oboriti projektile i bespilotne letjelice te alate koji mogu ometati GPS signale druge strane.

Dok Rusija obara ukrajinske bespilotne letjelice, ta zemlja ima svoje jeftine bespilotne letjelice iz Kine, izvijestio je Journal.

Ukrajina je uspjela probiti rusku obranu do kraja kolovoza, dva mjeseca nakon što je pokrenula svoju protuofenzivu, prema riječima načelnika Združenog stožera general Marka Milleyja.

Stručnjaci za obranu kažu da je Rusija možda napravila “vrlo skupu” pogrešku time što se previše usredotočila na svoju prvu liniju obrane, čineći drugu liniju ranjivijom i lakšom za probijanje.

Izvješće Instituta za proučavanje rata također navodi da su ukrajinske snage ponovno zauzele dva sela u blizini prve linije bojišnice, uzrokujući “tešku degradaciju” ruskih trupa. Ali moskovski ratni stroj nastavlja raditi, piše Journal.

Broj žrtava

Neimenovani zapadni obrambeni dužnosnik rekao je da se u početku očekivalo da će Rusija proizvoditi oko milijun topničkih granata godišnje. Dužnosnik je rekao da Zapad sada vjeruje da se od Rusije očekuje da proizvede dva milijuna topničkih granata u sljedećih nekoliko godina.

Putin je naznačio da se priprema za dugi rat u Ukrajini dok broj žrtava raste, izvijestio je Reuters.

Do sredine kolovoza američki su dužnosnici grubo procijenili da ruski vojni gubici uključuju 120.000 mrtvih i do 180.000 ozlijeđenih, izvijestio je The New York Times. Za usporedbu, procijenjeno je da je poginulo u Ukrajini oko 70.000, sa 120.000 ranjenih.

