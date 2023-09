Vojni stručnjak: “Napadi na Krim su potpuna katastrofa za Rusiju“

Podijeli :

Viktor KOROTAYEV / Kommersant Photo / AFP / ilustracija

Napadi na Krim su pogubni za Rusiju, smatra vojni stručnjak Marcus Keupp. Rusija, po njemu, očito nije u stanju suprotstaviti se napadima Ukrajinaca i ubrzo bi moglo doći do preokreta u ratu.

Napadi Ukrajine na vojne ciljeve u Sevastopolju predstavljaju težak udarac za Rusiju: oni pokazuju da ruska protuzračna obrana očito nije u stanju presresti zapadne krstareće rakete, prenosi Deutsche Welle.

Na Krimu se trenutno nalaze najsuvremeniji radari i sustavi protuzračne obrane kojima Rusija raspolaže, poput sustava S-400 Triumf, kaže njemački stručnjak za vojna pitanja Marcus Keupp.

Ukrajina u tim napadima, kako ističe, na meti nema samo vojne već i simbolične ciljeve, kao što je sjedište ruske Crnomorske flote, “najsvetiji” vojni objekt na cijelom Krimu.

Prizori koji su se mogli vidjeti na snimkama jasno pokazuju da onaj, tko se tamo nalazio, vjerojatno više nije među živima. To je potpuna katastrofa za Rusiju, naglašava njemački vojni stručnjak.

Nedavni napadi, kako dalje navodi, daju predodžbu u kojem smjeru se odvija rat. Cilj im je da se Rusima jasno da do znanja da su njihovi vojni položaji neodrživi.

Svi zračni udari na Ukrajinu koordiniraju se s aerodroma na Krimu. Mnogi od terorističkih napada na civilno stanovništvo, poput nedavnog bombardiranja Hersona, logistički se izvode preko Krima. Ako se ovakav razvoj događaja na Krimu nastavi, doći će do preokreta u ratu, najkasnije do proljeća, smatra Keupp.

Krim je, naglašava on, ukrajinski teritoriji i od 2014. godine je okupiran od Rusije, koja je iskoristila Krim i pretvorila ga u vlastitu vojnu tvrđavu: napravljeni su aerodromi, prije svega za jurišne helikoptere, kao i za borbene zrakoplove i tamo su stacionirani snažni sustavi protuzračne obrane.

Krim, pojašnjava Keupp, nije samo logistički centar, on je i vojna baza cijele ruske operacije koja se vodi u Ukrajini i zato će se tamo odigrati veliko finale rata i to možda prije nego što su mnogi očekivali.

“Mi rat vidimo sa zakašnjenjem”

„Mi pratimo rat s vremenskim odmakom, ali točno znamo što se događa na terenu. Do kašnjenja dolazi jer se video-snimke pojavljuju tek nakon što to dopuste lokalni zapovjednici na fronti. Rat je, prema procjenama, napredovao za pet do sedam dana dalje od onoga što vidimo u medijima.”

Ukrajina trenutno napreduje u dva smjera u oblasti Robotina, pojašnjava Marcus Keupp: cilj je da se topništvo probije toliko daleko da može kontrolirati Tokmak, čime bi se moglo prekinuti opskrbu ruske vojske na cijeloj južnoj fronti. To bi moglo odigrati veliku ulogu u listopadu. Kada bi to uspjelo, Ukrajina bi de facto uspjela prekinuti i podijeliti rusku južnu frontu.

„U ožujku sam rekao da će rat za Rusiju biti strateški izgubljen do listopada. Pri tome nisam mislio da će borbe prestati, već da će se Rusija naći u situaciji u kojoj logistički ne može efikasno djeluovati i da će biti suočena s izborom: ili da povuče svoje trupe ili će one biti u rasulu”, smatra njemački stručnjak.

Keupp kaže da su sastanak i razgovori Putina sa sjevernokorejskim predsjednikom Kimom dobro prikriveni propagandni manevar. „Na rat morate gledati iz logističke perspektive. Dok Sjeverna Koreja isporuči streljivo u obujmu koji bi Rusima omogućio da ponovo preuzmu inicijativu, do tada će rat biti završen.”

Nastavak stradanja civilnog stanovništva

Sustavno uništavanje ukrajinske energetske mreže Rusiji neće uspjeti ni ove godine, smatra Keupp: „Ne samo da je Ukrajina uspjela popraviti svoju energetsku mrežu, već je i njezina protuzračna obrana postala puno efikasnija.

Važna čvorišta elektroenergetske mreže sada su pokrivena protuzračnom obranom. Ali, naravno, ne može se u potpunosti zaštititi cijela država i svaka stambena zgrada. Stoga će se teroristički napadi na civilno stanovništvo najvjerojatnije nastaviti.”

U svemu tome, zaključuje on, posebno važnu ulogu ima Međunarodni kazneni sud u Haagu, jer popis ruskih ratnih zločina, koji se pomno bilježe, postaje sve duži.

Marcus Keupp od 2013. godine predaje na Vojnoj akademiji ETH u Zurichu. Kao vojni ekonomist bavi se, između ostalog, trgovinom i logistikom u ratu.

