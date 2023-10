Ratni fotoreporter nakon boravka u Izraelu: Tko može spriječiti tragediju u Gazi, a to ne radi, licemjer je

Podijeli :

Hrvatski ratni fotoreporter Zoran Marinović vratio se iz Izraela i u N1 Newsnightu govorio o svemu što je doživio tijekom tih dana intenzivnog sukoba Izraela i Hamasa.

“Bio sam na više-manje svim područjima gdje su bili sukobi, osim Gaze, naravno. Bio sam jučer u Tel Avivu i bio je napad, Hamas je ispalio više od 20 raketa, ali kupola je sve riješila. Ne bih rekao da je kao vatromet, ali lijepo se vidi kako raketa leti i kako eksplodira”, kazao je Marinović pa se osvrnuo na život u tom gradu dok traje zračna uzbuna:

“Izrael je militantna država, svi idu u vojsku i spremni su na ovako nešto. Ljudi odu u skloništa, čekaju da kupola odradi svoje i vraćaju se kao da se ništa nije dogodilo. Ali, prava tragedija danas se događa u Gazi. Izrael je, čini mi se, svoju krv prolio u kibucima na početku.”

Naime, Hamas je igrao na “faktor iznenađenja” i uspio u krvavom naumu, nakon čega je uslijedila osveta i još uvijek joj se ne nazire kraj. Posebno jer se čeka kopnena ofenziva, koja bi mogla biti najteža u smislu ljudskih žrtava.

“Polako se žrtve u Izraelu zakapaju, polako nestaju i Izrael se pretvara u pravog predatora. Novinarske slobode su na vojnim područjima sve manje i manje. U svakom slučaju, jasno da se novinarima ne dozvoljava ići gdje hoće i da rade što hoće, to svi rade. Do Gaze je, primjerice, nemoguće doći na bilo koji način”, komentira Marinović pa govori o tome što je iz prve ruke čuo i doživio oko stavova Zapada prema Gazi:

“Stavovi su jedan klasik, licemjerni i navijački. Istine nikad nisu tako jednostavne pa se ne može ništa reći olako, ali od novinara se očekuje neki stav. Naravno, ako pričamo objektivno, možemo reći da je ovo što se u Gazi događa tragedija. Tko to može spriječiti, a to ne radi, licemjer je i to je neprihvatljivo. Da se to danas može događati i da cijeli svijet nema snagu to zaustaviti… Izraelu je dodijeljena divna prilika, koju je on iskoristio na jedan brutalan način. Ne mogu pritom reći da je Hamas dobar jer nije, nisu to nikakvi borci za slobodu kad hladnokrvno ubijaju djecu, ali Palestinci nisu Hamas. Razgovarao sam s barem deset Palestinaca koji su očajni i ogorčeni zbog toga što je Hamas napravio.”

Naglasio je i da su Izraelci svjesni kako će ovim postupcima kreirati jedan novi Hamas jer ako nekome ubiješ oca, velike su šanse da će njegova djeca ići u rat.

“To je jedan krug koji se ponavlja i ne mogu vjerovati da se to događa”, tvrdi Marinović pa daje dojam oko potencijalne kopnene ofenzive:

“Nisam analitičar pa ne znam, ali moj je dojam da Izrael neće u tu ofenzivu. Iako je spreman ići u rat sa svim susjedima, ali Gaza je prevelik zalogaj. To je urbano područje i upravo bi se moglo dogoditi što se Amerikancima u Mogadishu, samo bi Gaza mogla biti Mogadishu na steoridima. Bilo bi to za izraelsku političku elitu bilo previše i ne znam koliko bi mogli podnijet da stotine vojnika dnevno u sanducima dolaze iz Gaze.”

Smatra da su najave ofenzive samo prijetnje.

“Kratkotrajni ulazak tenkova u Gazu je bio ispipavanje terena i prijetnja. Oni stalno prijete, osjećaju moć u ovom trenutku zbog moćnog partnera kojeg imaju i rugaju se s međunarodnom zajednicom. Ovolika količina destrukcije i kažnjavanje cijele nacije nije prihvatljivo zdravorazumski. Izrael se ne obazire. Bio sam na demonstracijama u Jeruzalemu i izraelska policija puca na demonstrante pravim mecima, spremni su pucati na klince od deset godina. Brutalnost izraelske vojske i policije je izvan granica ljudskosti”, zaključio je Zoran Marinović.

