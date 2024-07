Rusija: Američka duboka država krila je istinu o Bidenovom mentalnom zdravlju

Podijeli :

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova u petak je rekla da je mentalno zdravlje američkog predsjednika Joea Bidena bilo glavna tema ovotjednog skupa NATO-a te da su američka „duboka država” i mediji dugo krili njegovo pravo stanje od javnosti.

Zaharova je novinarima rekla da su oni koji su htjeli prikazati Bidena kompetentnim samo pogoršali situaciju.

Amerikanci žele da Biden riješi ovaj kognitivni test, Trump ga prošao s “čistom peticom”

Šefica ruske propagande to je izjavila nakon što je Biden u četvrtak ponovno imao gaf, najavivši “predsjednika Putina” umjesto ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Zaharova je u ranijoj objavi na društvenim mrežama u šali prozvala Bidena “proruskim kandidatom pod kontrolom Kremlja”.

Europski čelnici branili su američkog predsjednika nakon brojnih gafova na NATO-vom sastanku na vrhu, no mediji s kontinenta to su interpretirali kao dodatan dokaz da on nije spreman poraziti bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na izborima u studenom.

Biden je ovaj tjedan zamijenio i ime svoje potpredsjednice Kamale Harris s Trumpom, na konferenciji za medije kojoj je cilj bio upravo umiriti javnost oko mentalnih sposobnosti predsjednika.

Sve više demokrata poziva Bidena da odustane od utrke za novi mandat u Bijeloj kući. Pozivi su krenuli nakon debate s Trumpom 27. lipnja koju su analitičari, mediji i kolege prozvali lošom za Bidena.

I dok su europski čelnici koji su sudjelovali na skupu bili diplomatični oko američkog predsjednika, hvaleći organizaciju sastanka na vrhu, mediji poput britanskog Daily Telegrapha zaključili su da “Biden izgleda gotov”. On pak najavljuje da nema plan odustati.

