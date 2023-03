Rusija poručila Americi: Obustavite neprijateljske letove

Rusija je dan nakon incidenta nad Crnim morem pozvala SAD da obustavi "neprijateljske letove", javlja AFP.

Podsjetimo, američka vojna bespilotna letjelica MQ-9 srušila se u utorak u Crno more nakon što je ruski mlažnjak Su-27 udario u njezin propeler, priopćio je Pentagon, što je prvi takav izgred od ruske invazije na Ukrajinu prije više od godinu dana.

#BREAKING Russia calls on US to halt 'hostile' flights after collision pic.twitter.com/4imbjpjPor