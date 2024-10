Stigle prve reakcije iz Rusije na plan pobjede Zelenskog: “Ovo je stvarni cilj…”

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio je u srijedu "plan pobjede" za koji kaže da bi mogao dovesti do okončanja rata s Rusijom najkasnije iduće godine.

Zelenski je u parlamentu ukrajinskim zastupnicima rekao da njegov plan sadrži pet glavnih točaka: pozivnica za članstvo u NATO-u, obrambeni aspekt, odvraćanje od ruske agresije, gospodarski rast i suradnja te poslijeratna sigurnosna arhitektura.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, rekao je da plan najvjerojatnije “podrazumijeva rat s Rusijom do posljednjeg”.

Peskov je dodao da mu teško komentirati nešto što još nije čuo ili vidio, piše RIA Novosti. Ipak, dodao je da će pravi mirovni plan za Kijev biti “priznanje besmislenosti politike koju vode”.

O “planu pobjede” oglasio se i potpredsjednik ruskog Vijeća Federacije Konstantin Kosačev koji tvrdi da je pravi cilj planja uključivanje Zapada u izravan sukob s Rusijom, prenosi RIA Novosti.

U trećoj točki plana predlaže se predlaže “sveobuhvatni nenuklearni strateški paket odvraćanja” na teritoriju Ukrajine, a Kosačev navodi da je ta točka usmjerena na nastavak sukoba.

“Takozvani pobjednički plan Zelenskog je strategija za uključivanje Zapada u izravan sukob s Rusijom. Prva točka – pozivanje Ukrajine u NATO upravo sada, u jeku sukoba, kao i zahtjev za ukidanje ograničenja korištenja dalekometnog oružja – znači upravo to, s obzirom na to da je trenutna situacija u Europi uzrokovana širenjem NATO-a, to bi značilo dolijevanje benzina na vatru”, napisao je Kosačev na svom Telegram kanalu.

