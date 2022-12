Ruska igra eskalacije: “Zapad je štitio Rusiju od posljedica njezine agresije”

Podijeli :

Izvor: GRIGORY SYSOYEV / SPUTNIK / AFP

Gotovo deset mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, ključna bitka za budućnost Ukrajine ne odvija se na prvim crtama bojišnice.

Umjesto toga, ona se ogleda u naporima da se zaštiti civilna populacija od ruskih napada dronovima i raketama na ključnu civilnu infrastrukturu. Cilj tih napada je ugušiti ukrajinski otpor i zemlju učiniti nepodobnom za život.

Protuzračna i proturaketna obrana ono je što Kijev najviše treba u ovoj fazi sukoba. SAD navodno planira Ukrajini poslati napredne proturaketne sustave Patriot, koji će biti ključni za Ukrajinu.

Naravno, Rusija i njeni pristaše diljem svijeta to će pokušati tumačiti kao ogromnu i opasnu eskalaciju. To je, naravno, glupost, no ipak je vrlo efikasna glupost, piše autor Keir Giles za CNN.

Igra eskalacije

Još i prije početka invazije u veljači, iz Rusije su dolazile nedorečene i zlosutne prijetnje o nedefiniranim i dramatičnim reakcijama Kremlja na pomoć koju Zapad pruža Ukrajini, što je bilo dovoljno da podršku Zapada značajno uspori.

PROČITAJTE JOŠ Hoće li se Bjelorusija uključiti u rat u Ukrajini? Oglasio se Kremlj SAD optužio šefa UN-a zbog dronova: “Očito je pao pod ruski pritisak”

Gotovo godinu dana kasnije, sile Zapada još uvijek su pažljivo birale koje oružje će poslati Ukrajini: nije se slalo oružje koje bi moglo priprijetiti samoj Rusiji.

Na taj način, Zapad je sudjelovao u igrokazu Kremlja koji tvrdi da ovdje nije riječ o ratu, već o “specijalnoj vojnoj operaciji.” To praktički znači da je Zapad štitio Rusiju od posljedica njene agresije.

Ponavljanje tog narativa da bi bilo koji od čitavog niza događaja koji se Rusiji ne sviđaju “sigurno izazvao treći svjetski rat” vrlo efikasno je utjecalo na ponašanje SAD-a i čitavog Zapada.

SAD je pogotovo bio pažljiv pri povećanju pomoći koju šalje u Ukrajinu, a u svakoj fazi zabrinuto se razmišljalo o ruskim takozvanim “krajnim granicama”. Te granice bi svaki put isparile, pokazavši tako da su ruske prijetnje zapravo tek prazne priče.

No Rusija će ovo nastaviti činiti, jednostavno zato jer to funkcionira. Američki predsjednik Joe Biden, kao i njegovi saveznici, konstantno ponavlja da “ne želi eskalaciju”, na taj način dokazujući Rusiji da strahovi koje Kremlj raspiruje donose poželjne rezultate.

Najučinkovitiji ruski alat još uvijek su nuklearne prijetnje. Nepovezani govori iz Rusije o korištenju nuklearnog oružja u posljednje vrijeme su se prorijedili, no desetljeće konstantnog ponavljanja da će Rusija neizbježno upotrijebiti nuklearno oružje ako se osjeti ugroženom ili poniženom već je urodilo plodom.

Ruski napori također su uspješni po pitanju argumenata nekih na Zapadu u korist dogovaranja prekida vatre kao poželjnijeg ishoda od čiste ukrajinske pobjede. Zašto? Zbog straha od toga što će biti ako Rusija otvoreno izgubi.

Ograničenja sustava Patriot

Patriot sustav, napredni sustav protuzračne obrane dugog dometa koji je visoko efikasan u presretanju projektila, vrlo je skup način za obranu ograničenog broja meta visoke vrijednosti. No ipak, Patriot ne nudi potpuno rješenje za ukrajinski problem protuzračne obrane, pa čak ni brzo rješenje – najranije će moći u Ukrajini biti upotrijebljen u veljači sljedeće godine.

On ne ispunjava potrebe koje Ukrajina ima sada, no moguće je da je najava o slanju ovog sustava bila preventivni odgovor na moguću novu prijetnju – dostavu iranskih balističkih projektila kojima bi Rusija mogla još intenzivirati svoju kampanju uništenja.

Istovremeno, Rusija traži kako zamijeniti oružje koje je dosad potrošila u Ukrajini. Iran možda i nije jedina zemlja voljna opskrbljivati Rusiju oružjem u budućnosti.

No svo to oružje troši ograničenu protuzračnu obranu Ukrajine, i to na isti način na koji ruski neobučeni regruti “troše” ukrajinske metke i granate na fronti. Sustav Patriot je tek najsuvremeniji (i najskuplji) sustav koji bi Rusija mogla iscrpiti u svojoj mnogo manje naprednoj i jeftinijoj kampanji.

Promjena postavki

Slanje ovako vrijednog sustava kao što je Patriot u Ukrajinu znak je čvrste posvećenosti SAD-a Ukrajini i, kao takav, još jedan korak kojim SAD pokazuje koliko se udaljuje od ruskog zastrašivanja.

No povećanje potpore protuzračnoj obrani koja na životu drži ukrajinsku civilnu infrastrukturu rješava simptom problema, a ne njihov uzrok. Ovakvi odgovori svode se na igranje ruske igre po ruskim pravilima, a Moskvi se tako poručuje da Zapad smatra da je njezin način vođenja rata prihvatljiv.

PROČITAJTE JOŠ Putin prvi put priznao da mu ne ide baš glatko: “Stanje je iznimno teško” Institut za rat: Putin je očajan jer ne uspijeva uvući Lukašenka u rat

Sankcije nisu bile dovoljne da bi poljuljale odlučnost Rusije da povrati svoje carstvo na račun njenih miroljubivih susjeda. Umjesto da postavljaju nove mete koje Rusija može srušiti, SAD i drugi saveznici Ukrajine trebali bi promijeniti postavke sukoba. Međunarodna zajednica mora učiniti više, a ne tek tolerirati čistu agresiju i divljaštvo Rusije u ovom kolonizatorskom ratu. Davno je došlo vrijeme za direktniju intervenciju.

Zapad mora reći Rusiji da, ako Moskva nastavi ovim putem, njene fantazije o neprijateljskom Zapadu koji želi svrgnuti Putina pretvorit će se u stvarnost. Rusija će teško moći to nazvati eskalacijom, budući da i samoj sebi, ali i cijelom svijetu, već ionako govori da je u otvorenom ratu protiv Zapada.

Teško je zamisliti da bi bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu bilo dozvoljeno ponašati se kako se Rusija ponaša u Ukrajini (i u Siriji ranije); još teže je zamislivo kada se uzme u obzir ruska otvorena agenda za istrebljenjem ukrajinskog naroda.

No ipak Rusija još uvijek ima moć veta u UN-ovom Vijeću sigurnosti, a strah koji je sijala nuklearnim prijetnjama pruža joj zaštitu da se ponaša kako god želi, bez ikakvog straha da će se umiješati globalna zajednica koja sve to promatra ili nezainteresirano, ili potpuno paralizirano.

To postavlja katastrofalan presedan za sve druge agresivne zemlje u svijetu. Poruka je da vam posjedovanje nuklearnog oružja dopušta da vodite genocidne ratove uništenja protiv susjeda i da se nitko neće umiješati.

Ako to nije poruka koju SAD i njegovi saveznici žele poslati svijetu, onda bi slanje sustava Patriot u Ukrajinu moralo biti samo uvod u mnogo direktnije i upornije mjere protiv Moskve.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.