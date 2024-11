Ukrajinci se bore za goli život, Rusi napadaju sa svih strana: “Ni Trump ne može odlučivati o budućnosti Ukrajine”

Podijeli :

Genya SAVILOV / AFP / Ilustracija

Rusija je krenula u žestoku ofenzivu na ukrajinske vojne snage u Kursku, što znači da želi preuzeti potpunu kontrolu nad svojim teritorijem. Istovremeno, čvrsto drži osvojeno područje na istoku Ukrajine i čini se da ide prema konačnoj pobjedi.

To možda zvuči katastrofično za sve koji “navijaju” da Ukrajina pobijedi u ovom ratu, no trenutno stanje nije nimalo poticajno. Pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima može označiti prekid pružanja vojne podrške, bez koje Ukrajina ne može.

Ali, njegov pomirljiv ton nakon pobjede sugerira da neće Vladimiru Putinu dopustiti da napravi baš sve što želi. Primjerice, Rusija je okupirano područje uvela u svoj Ustav, čime ga smatra svojim. Ukrajinci se pozivaju na suverenitet i činjenicu da je taj teritorij priznat od strane većeg dijela svijeta i da je njihov te da se ne može samo tako oteti silom.

Trump je svjestan da ne može dopustiti Putinu tako jednostrani pogled na situaciju i konačna rješenja. Time bi se otvorilo previše vrata. Stoga, jedino što se trenutno zna jest da sukob u Ukrajini neće završiti “preko noći”. Znamo i da Trump nije ispunio jedno od predizbornih obećanja – završetak rata unutar 24 sata od izborne pobjede. Realnost je da ga neće završiti ni 24 sata nakon inauguracije.

“Rat je pokrenula i isprovocirala Rusija, to je jedina istina”

“Čak ni on ne može odlučivati o budućnosti Ukrajine. Na nikome nije odlučivati o tome, kao ni o tome kad je vrijeme i na koji način će se pregovarati. Sve to je na Ukrajini, koja je suverena zemlja, i nije joj u interesu za pregovaračkim stolom tražiti ono što je njeno. Također, ako bi došlo do scenarija u kojem Rusiji ostaje okupirani teritorij, onda to svakako neće biti posljednji put da se Rusija tako ponaša. Ne samo na ukrajinskom teritoriju”, upozorio je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za N1.

Napomenuo je da bi primirje pogodavalo samo jednoj strani i da do ovog rata nije smjelo ni doći.

“Napali su drugu zemlju s izgovorima koji nisu činjenično točni. Teritorijalno, Ukrajina uopće nije potrebna Rusiji, najvećoj zemlji na svijetu. Neistina je i da se radi o prijetnji NATO-a jer se on proširio otkako je počela invazija. Rat je pokrenula i isprovocirala Rusija, to je jedina istina”, kazao je Avdagić pa objasnio da je invazija bila iskazivanje moći i podizanje ruskog ugleda u svijetu, kao što je i pokušaj izbacivanja Ukrajinaca iz Kurska više pitanje ugleda nego bitka za što bolju poziciju tijekom pregovora.

Takvo “podizanje ugleda” nije baš otišlo u željenom smjeru, ali povratka nema, o čemu više od dvije godine upozoravaju analize diljem svijeta. One sugeriraju i da Rusi dnevno gube do dvije tisuće vojnika u napadima na ukrajinske položaje.

“U deset godina rata SSSR-a i Afganistana, izgubilo se vojnika kao u manje od tri godine ove invazije. Tad su ti gubici pomogli krahu SSSR-a pa je pitanje u kakvom stanju će biti Rusija kad sve završi. Uz to, ratni zločini kojima se Rusija služi nisu viđeni od Drugog svjetskog rata i teško da će se od toga moći okrenuti glavu”, naglasio je Avdagić.

“Ukrajinci su u defenzivi, gube teritorij, pao je moral…”

Povijesno gledano, ova situacija ga podsjeća na onu prije početka Prvog svjetskog rata. S druge strane, vojni analitičar Marinko Ogorec ne želi u slične ocjene.

“Mi zapravo ne znamo koliki su stvarni gubici jedne ili druge strane jer njihova propaganda koristi medije kako bi ostavila privid uspjeha, čime se podiže moral i održavaju savezništva. Mrtvi se broje na kraju rata. Uostalom, da je istina to o gubicima, onda Rusi više ne bi imali vojsku. Ono što znamo jest da su ruske snage prije dan ili dva krenule u žestoku ofenzivu na Kursk, ali bilo kakve vojne analize moći će se davati tek nakon nekoliko tjedana”, objasnio nam je Ogorec pa komentirao ulogu Trumpa u cijeloj priči:

“Istina jest da su se Rusi požurili s ofenzivom prije njegove inauguracije, ali sumnjam da je to razlog za nju. Prije je stvar u tome da se osjetila prilika jer Ukrajinci su u defenzivi, gube teritorij, njihovim vojnicima je pao moral i teško se novači nove ljude. Uz to, vojna oprema presporo dolazi i nije poznato kako se njome barata pa se može reći da zasad ne ide na dobro. Iz ove perspektive, Plan pobjede koji je iznio Volodimir Zelenski nije realan. Barem ne u ovom trenutku.”

Ne vjeruje potpuno ni pričama o upletenosti Sjeverne Koreje u sukob.

“Nitko s njihove ili ruske strane to nije potvrdio. O tome pričaju samo Ukrajinci. Zna se da je put Rusije otišao kontigent ljudi, ali zna se tko ga točno čini, o kojem broju je riječ i koji su ciljevi.”

Ne zna se ni koji su američki ciljevi u ovoj priči, no Ogorec zna jedno:

“Ako se Amerikanci povuku, Ukrajina ne bi mogla dalje jer Europa joj ne bi mogla pomoći s obzirom da se sama oslabila kroz politiku koju godinama vodi.”

