Šef ukrajinskih špijuna tvrdi da Rusima fali oružja: “Ako ga imaju, zašto ga traže po svijetu?”

Andre Alves / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Rusiji ponestaje vojnika i naoružanja, što joj je očajnički potrebno za održavanje borbi u Ukrajini, rekao je šef ukrajinske obavještajne službe.

“Suprotno onome što izjavljuje Ruska Federacija, ona nema apsolutno nikakvih strateških rezervi”, rekao je Kirilo Budanov za The Economist u intervjuu objavljenom u nedjelju.

Budanov je kao dokaz za svoju tvrdnju naveo slabljenje ruskih trupa, lošu kvalitetu opreme koju imaju na raspolaganju i sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa sjevernokorejskim kolegom Kim Jong-unom.

“Ako je sve u redu i Rusija ima dovoljno resursa, zašto ih traži po cijelom svijetu? Odgovor je jasan”, rekao je.

Ukazao je i na “preuranjeno” raspoređivanje ruske 25. kombinirane armije početkom kolovoza, za koju je naveo da ima samo 80 posto ljudstva i 55 posto opreme potrebne za učinkovito djelovanje, piše tportal.

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva također je izvijestilo ranije ovog mjeseca da je Rusija vjerojatno prerano rasporedila spomenutu armiju – u kolovozu umjesto u prosincu. Vjerojatno se ‘rano krenulo u akciju’, a Rusija se “i dalje bori s prenapregnutim snagama duž fronta dok Ukrajina nastavlja protuofenzivu na tri mjesta”, priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Dok je Rusija navodno spremna pojačati mobilizaciju, Budanov je za The Economist rekao da joj je broj ljudi jedina očita prednost koju ima u odnosu na Ukrajinu. Kad je riječ o ruskim ljudskim resursima, “kvaliteta je niska, ali količina je dovoljna”, rekao je. To nije slučaj s vojnom opremom. S obzirom na ono što je nazvao sve manjim ruskim vojnim resursima, Budanov je predvidio da će rusko gospodarstvo preživjeti samo do 2025., a da će dotok oružja prestati 2026. ili “možda ranije”.

Također, priznao je da bi Ukrajina mogla ostati bez resursa, ali je dodao da se, sve dok ima spremne zapadne saveznike, to neće dogoditi te da Rusija ovisi sama o sebi. Dok su neki ukrajinski dužnosnici rekli da primjećuju “pomak” u spremnosti svojih partnera da im nastave pružati podršku na istoj razini, Budanov je rekao da ima “dobre obavještajne informacije” o stvarnosti na Zapadu.

“Skladišta u zapadnim zemljama nisu potpuno prazna. Što god tko rekao”, dodao je. “Možemo to vrlo jasno vidjeti kao obavještajna agencija.”

