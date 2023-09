Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Ivan Rimac, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu komentirao je u Newsroomu današnje aktualno prijepodne u Saboru.

Rimac kaže kako smo već vidjeli ovakve rasprave, barem kad je u pitanju ponašanje premijera koji opet umanjuje vrijednost zastupnika iz oporbe.

“Njegove su uvrede učestale, od toga da su to mali ljudi koji ništa ne znaju i tako dalje, i to se ponavlja cijeli njegov mandata. Atipično je da se oporba vrlo dobro pripremila da vrati na dnevni red i u javnost sve afere koje su Vlada i premijer već mislili da su zataškali i ostavili po strani. U pravom redu aferu s plinom, ali i ove aktualne”, govori profesor Rimac.

“‘Ne dam da o tome pričate’ je jedan vrlo zanimljiv stil za političara koji ušutkava javnost i ne da da se priča o ičemu što bi njemu moglo nanijeti političku štetu. To je čudan govor od nekoga tko obnaša javnu dužnost i treba bi biti pod kritikom javnosti”, govori Rimac o sve češćim premijerovim izjavama kako ne dopušta da se govori o nečemu.

“Mnogo je priča zakopano u prošlosti s idejom da će nove afere maknuti te stare iz žiže i prepustiti ih zaboravi. Pokušano je to s plinskom aferom, ali to nisu u potpunosti uspjeli. Između ostalog jer ulazimo u izbornu godinu. Očito je da Plenković ne misli ništa poduzeti da bi se on oprao od te afere”, kaže profesor Rimac.

Benčić je Plenkovića optužila da je mecena korupcije. “To će mu sigurno štetiti i baš apropos gospođe Benčić, njena kampanja nije mogla početi bolje nego što je počela. Samo je objavila da će je stranka nominirati za premijera ako dobije glasove. Uslijedili su vrlo nemušti napadi iz HDZ-a, pokušaji da je se usporedi s Grlićem Radmanom koji ima dva milijuna dobiti u svom poduzeću koje monopolski spaljuje svinje. I oni u isti koš stavljaju kandidatkinju koja nije u imovinskoj kartici prijavila da živi kao podstanar. Valjda se prijavljuje nešto što imate, a ne nešto što nemate. Hrpa HDZ-ovih zastupnika živi u Zagrebu u izajmljenim stanovima koje plaća država, a ona nije ni tražila od države da to plaća”, govori.

Rimac kaže i kako su se Plenković i HDZ očito fiksirali na Sandru Benčić. “Očito je da Plenković tu vidi opasnost puno više nego što smo mogli vidjeti u spekulacijama da bi Benčić mogla biti interesantan kandideat. Ovim napadima ona dobiva na važnosti i njena će kampanja ići sama od sebe jer će HDZ stalno govoriti o njoj”, zaključuje profesor Rimac.

