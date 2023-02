Seizmologinja za N1 objasnila kako je došlo do razarajućeg potresa u Turskoj

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Mahmoud Hassano

Rukovoditeljica rukovoditeljica Seizmološke službe RH, Ines Ivančić, komentirala je u Novom danu katastrofalan potres koji je pogodio Tursku i Siriju koje još uvijek broje stradale.

Ivančić je rekla kako je Turska na osjetljivom seizmološkom području. “Ona je dio anadolske ploče, a ovaj rasjed koji je sad aktiviran zove s istočni anadolski rascjep. Posljedica potresa su gibanje afričke i arapske ploče, a Turska se nalazi na sredini i potres je rezultat tih gibanja”, objasnila je Ivančić.

“Ovakav potres je na rasjedu od oko 200-300 km. Usporedbe radi, on je oslobodio 125 puta veću energiju nego petrinjski i 5.600 veću nego zagrebački”, dodala je.

“Upravo su te tektonske ploče inicijatori potresa, one dovode do rasjeda koji dugi niz vremena mogu akumulirati energiju dok ne dođe do puknuća i tada nastaje potres zbog te dugo akumulirane energije”, rekla je Ivančić.

Objasnila je da nema mogućnosti prognozirati vrijeme kada će se potres dogoditi, no znamo gdje se mogu dogoditi ti potresi, to nije nepoznanica”, dodala je.

