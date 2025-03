Izrael traži da se u sklopu produžetka prve faze sporazuma oslobodi što više talaca

Podijeli :

JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u utorak je rekao da je Izrael spreman nastaviti s drugom fazom dogovora o prekidu vatre u Gazi, sve dok je Hamas spreman osloboditi više od 59 talaca koje još drži u zatočeništvu.

Borbe u Gazi prekinute su 19. siječnja u skladu s dogovorom o primirju u kojem su posredovali američki, katarski i egipatski posrednici. Hamas je dosad razmijenio 33 izraelska taoca i pet Tajlanđana za oko 2000 palestinskih zarobljenika i pritvorenika.

U središtu arapskog skupa egipatska alternativa Trumpovoj ‘rivijeri Bliskog istoka’ Hamas optužuje Izrael da radi na urušavanju sporazuma o primirju

No početno primirje u trajanju od 42 dana je isteklo, a Hamas i Izrael, koji je blokirao ulazak kamiona s humanitarnom pomoći u Gazu, i dalje su međusobno udaljeni kada su posrijedi šire teme, među kojima i ona o poslijeratnoj upravi Gazom i budućnosti Hamasa.

“Spremni smo nastaviti s primjenom druge faze. No da bismo produljili vrijeme ili okvir, trebamo sporazum o oslobađanju još talaca”, rekao je Saar novinarima u Jeruzalemu dok se arapski čelnici spremaju za sastanak u Kairu gdje bi trebali razgovarati o planu koji će omogućiti trajan završetak rata.

Hamas tvrdi da želi prijeći na drugu fazu pregovora koji bi trebali utrti put prema trajnome završetku rata, što bi uključivalo potpuno povlačenje izraelskih vojnih snaga iz razorene palestinske enklave i povratak preostalih 59 talaca odvedenih u Hamasovu napadu na Izrael 7. listopada 2023.

No Izrael želi da se u sklopu produžetka prve faze oslobodi što više talaca, umjesto da se prijeđe na drugu. Izraelski su čelnici u nedjelju objavili da podupiru i prihvaćaju kompromisno američko rješenje, koje je Hamas odbacio. Njime se predviđa produljenje prve faze primirja do sredine travnja – za vrijeme trajanja muslimanskog mjeseca posta Ramazana, koji je počeo u subotu, do nakon židovskog praznika Pashe u travnju.

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok, Steve Witkoff bi regiju trebao posjetiti u predstojećih nekoliko dana da bi se razgovaralo tomu hoće li se prekid vatre produljiti ili će se prijeći na drugu fazu, objavio je u ponedjeljak State Department.

Saar je negirao da Izrael krši sporazum jer nije pokrenuo drugu fazu pregovora. Rekao je da između dviju faza nema “automatizma” te dodao da je Hamas sam prekršio sporazum, zaplijenivši većinu humanitarne pomoći. Humanitarne grupe kažu da su pljačke i protuzakonito otimanje kamiona s humanitarnom pomoći u Gazi velik problem, no Hamas, islamistička militantna skupina koja je preuzela vlast u Gazi 2007., negira da je zaplijenila robu za svoje članove.

Bilo kakva obustava humanitarnih isporuka može imati dramatične posljedice za otprilike dva milijuna stanovnika Gaze koji žive u neljudskim uvjetima.

