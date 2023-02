VIDEO | Kamere zabilježile trenutak razornog potresa u Turskoj

Razoran potres magnitude 7,8 osam stupnjeva pogodio je u ponedjeljak rano ujutro područje južne Turske. Prema prvim podacima, osjetio se u velikom dijelu zemlje, kao i u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju. Turske vlasti objavile su da je dosad potvrđeno 76 poginulih, a sirijski državni mediji navode da je u toj državi preko sto osoba izgubilo život. Strahuje se da bi broj mrtvih u narednim satima mogao narasti. Društvenim mrežama šire se zastrašujuće snimke potresa.

