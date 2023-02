VIDEO | Zastrašujući prizori nakon katastrofalnog potresa u Turskoj

Podijeli :

Izvor: SANA/Handout via REUTERS

Potres magnitude 7,8 pogodio je rano jutros južnu Tursku. Deseci ljudi izgubili su živote, a materijalna šteta je ogromna. Društvenim mrežama šire se snimke na kojima se može vidjeti koliko je zapravo razoran bio potres. Vjeruje se da su barem deseci ljudi zarobljeni su ispod ruševina.

The General, [Feb 5, 2023 at 10:15 PM]

WATCH: Building collapses during earthquake in Diyarbakir, Turkey.@GeneralMCNews pic.twitter.com/13eAdAlb59 — Matt Bugg (@RootednRoutes) February 6, 2023

Earthquake #Turkey

Time; 2023-02-06 04:17:35 (UTC+03:00)

Location; 37.174°N 37.032°E - M 7.8 - 26 km E of Nurdağı, Turkiye

Depth; 17.9 km pic.twitter.com/DogOTNUbb3 — Gokhan Aloglu (@agaloglu_16) February 6, 2023

BREAKING: Daylight reveals the devastating damage in Kahramanmaraş, Turkey following M7.8 earthquake.#Turkey #earthquake

pic.twitter.com/0FEheuTiNQ — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

Podsjetimo, južni dio Turske u ponedjeljak rano ujutro pogodio je razoran potres magnitude 7,8 stupnjeva. Deseci ljudi su poginuli, a materijalna šteta je ogromna.

