Spasilački timovi nastavljaju tražiti preživjele u ruševinama nakon razornih potresa koji su se dogodili duž tursko-sirijske granice. Broj mrtvih stalno raste i sad se popeo na više od 9.000. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na tri je mjeseca proglasio izvanredno stanje u 10 regija najteže pogođenih potresima.

Na društvenim mrežama osvanula je snimka sirijskog dječaka, koji je završio pod ruševinama nakon potresa.

“Snimam ovaj video, ne znam hoću li preživjeti ili umrijeti. Ako se ovaj video podijeli, znači da sam preživio”, rekao je u videu.

“Ne možete znati ovaj osjećaj ako ovo niste doživjeli. Ovo mogu razumjeti samo oni koji su jednom bili ispod ruševina”, rekao je.

