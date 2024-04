Smijete li roštiljati na balkonu u Njemačkoj? Evo kada vas ovo zadovoljstvo može koštati 25.000 eura

Podijeli :

U Njemačkoj postoji novo pravilo koje utječe na roštiljanje na balkonu. Pažnja prema susjedima i poštivanje važećih pravila ključni su za izbjegavanje kazni.

Građani koji žele roštiljati na balkonu moraju se pridržavati ovog novog pravila. Novo pravilo moglo bi dovesti do vala kazni, piše Fenix-magazin.

Visoke kazne za roštiljanje na balkonu

Proljeće je u punom zanosu, a to također znači da je vrijeme za zabave uz roštilj. Iako roštiljanje nije dopušteno u mnogim parkovima, vlastito dvorište čini se jednostavnom alternativom. Ali za one koji ti žele učiniti na vlastitom balkonu, postoje potencijalni problemi. Razlog za to je jednostavan: nije dopušteno sve što primamljivo miriše i ukusno je, pišu njemački mediji.

Roštiljanje na balkonu ili u vrtu u pravilu je dopušteno osim ako ugovorom o najmu nije drugačije navedeno. Ali ovdje leži prvi problem: ako susjede uznemirava dim ili buka, zabava s roštiljem može brzo dovesti do kazni.

Do 25.000 eura za korištenje roštilja na drveni ugljen

To postaje osobito problematično s roštiljem na drveni ugljen. Previše dima može ne samo stvarati neugodnosti susjedima, već i kršiti zakone o zaštiti okoliša. Mogu se izreći novčane kazne do 25.000 eura ako pečenje na roštilju uzrokuje štetu okolišu. Ali to nije sve: učestalost pečenja na roštilju također može dovesti do sudskih sporova.

Sudske presude daju okvirnu sliku o tome koliko često mjesečno i kojim danima je dopušteno roštiljanje. Ipak, građani trebaju pripaziti da ne izazovu ozbiljne probleme, navode njemački mediji.

Stručnjaci preporučuju da uvijek budete pažljivi prema svojim susjedima i da se pridržavate važećih propisa. Jer iako je ljeti primamljivo, pečenje na roštilju može biti skupo.

