Kako se Dalibor Matanić ponašao prema svojim kolegicama? “Govorili bi da je drag i simpatičan, ali…”

Umjetnička direktorica Ženskog filmskog festivala Danijela Stanojević je u N1 Newsnightu s našom Ivanom Tomić razgovarala o slučaju Matanić.

Je li moguće da nitko ništa nije znao?

“Gotovo pa nevjerojatno”, ističe Stanojević pa dodaje: “Ako s nekim surađujete, sigurno možete primijetiti njegov karakter i devijacije.”

“Nasilne osobe na mnoge načine pokazuju svoj nasilni karakter. Ako ne zauzmete stav, sigurno će takva osoba nanjušiti da ste podobna žrtva za njihove manipulacije”, naglašava.

Stanojević kaže da je to vidljivo i u objavi kojom je priznao krivnju: Sve je upakirao na način da je on žrtva i molio da se ne napada njegova obitelj, a zapravo je on taj koji je svoju obitelj najviše izložio. Izložio je i svoje kolege, suradnike i sad je ta cijela okolina sudionik u tome.”

Ističe kako su različiti Matanićevi suradnici imali različita shvaćanja njegovog smisla za humor, kojeg Stanojević smatra “grubim”: “Ti ljudi kroz takvu šalu kanaliziraju svoj karakter, samo što svatko od nas ima svoju kulturološku pozadinu, obrazovanje i način razgovora i percipiranja stvari.”

“Kod njega sam primjećivala izričiti cinizam, iako se uvijek trudio biti vrlo ljubazan, ali kada bih razgovarala s kolegicama ili kolegama, rekli bi da su čuli nešto o Mataniću, ali ne bi rekli da se njima nešto dogodilo od njegove strane. Govorili bi da je drag i simpatičan, ali spominjali bi njegov humor”, dodaje.

“Bilo bi dobro kada bi sve te žrtve napravile prijavu pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Ona je napravila cijelu istragu i pokrenula cijelu priču putem objava u medijima, ali puno lakše je napraviti i policijsku istragu i detaljnu analizu čitavog slučaja i pokrenuti ga ozbiljnije”, tvrdi.

Izoliran slučaj…ili?

“U filmskom i televizijskom svijetu općenito vlada vrlo agresivna i nasilna komunikacija”, smatra Stanojević.

“Puno žena u Hrvatskoj je sigurno prošlo neku vrstu torture i doživile su nešto što je neprihvatljivo. Možda su se mlade glumice pobunile jer su mlađe pa im to ne odgovara, ali i moja generacija se tu jako jasno postavljala. Mi ne znamo povlačiti granice. To nije poslovna komunikacija”, ističe te dodaje: “Tako funkcioniraju mnogi muškarci na poziciji moći. Imaju moć i onda uz to idu i novci i žene i auti i hrpa serijala, filmova i reklama. Svi poslovi su išli Mataniću na mlin.”

