Srčani udar, rak i ostale dijagnoze: Ovo je pet glavnih ljudi koji bi mogli naslijediti Putina

Podijeli :

Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS

Rak štitnjače, Parkinsonova bolest, guba, srčani udar - samo su mnoge od nedokazanih dijagnoza koje se posljednjih godina vežu uz ruskog predsjednika Vladimira Putina. I prošlog tjedna Kremlj je morao demantirati da je ruski lider doživio srčani zastoj.

Otkako je preuzeo vlast 1999. godine, Putin se etablirao kao jedan od najozloglašenijih političara u modernoj povijesti, s podložnim pritiskom nad Rusijom, piše The Independent.

Trenutačni mandat trebao bi mu istjeći sljedeće godine, no prema opsežnim promjenama ustava koje su uvedene 2020., mogao bi vladati Rusijom do 2036. Ipak, nakon njegove invazije na Ukrajinu i gubitka desetaka tisuća njegovih vojnika, posljedice njegovog vojnog kockanja dovele su do pukotina prvi put u njegovom dvadesetogodišnjem vodstvu.

Širi se lažna vijest da je Putin imao srčani udar Telegram kanal: Putin je umro, u tijeku je državni udar. Kremlj: Nije mrtav

Uz pojačana nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju, sve se više priča o mogućem nasljedniku Putina na čelu Rusije. Pet je glavnih kandidata koji bi mogli zamijeniti aktualnog ruskog čelnika.

Obitelj

Za razliku od drugih diktatora kroz povijest, Putinova obitelj nije u utrci da ga zamijeni, a i vrlo malo detalja je poznato o njihovom odnosu.

Njegov 30-godišnji brak sa stjuardesom Ljudmilom Škrebnevom završio je razvodom 2013. u jeku nagađanja o njegovoj izvanbračnoj aferi s umirovljenom gimnastičarkom Alinom Kabaevom.

Poznato je da je s Škrebnevom dobio dvje kćeri, Mariju Vorontsovu (36) i Katerinu Tikhonovu (35). Nijedna od njih ne bavi se politikom.

Mihail Mišustin

Ako Putin umre ili iznenada odstupi s vlasti, Rusko vijeće federacije ima 14 dana da raspiše prijevremene predsjedničke izbore. Ako ne uspije djelovati, raspisat će ga Središnje izborno povjerenstvo, dok će premijer Mihail Mišustin biti privremeni vršitelj dužnosti predsjednika.

No, neki smatraju da je malo vjerojatno da Mišustin postane stalni predsjednik budući da ne uživa veliku popularnost u Putinovom užem krugu. Prema BBC-ju, Mišustin je imao “nezavidnu zadaću spašavanja gospodarstva”, ali nema značajan utjecaj na ono što se događa u rusko-ukrajinskom ratu. Izvori bliski Kremlju kažu da nije bio ni svjestan Putinovih namjera za invaziju punog opsega.

“Ustavno, on preuzima dužnost kada je predsjednik mrtav ili onesposobljen. On je klasični izbor tehnokrata. Vidio sam da se to događa, ali postoje drugi kandidati koji bi ispunili istu nišu”, kazao je za The Independent dr. Mark Galeotti.

Dmitrij Medvedev

Poznat kao jedan od Putinovih najbližih saveznika, Dmitrij Medvedev se navodi kao jedan od njegovih potencijalnih nasljednika. Prethodno je obnašao dužnost predsjednika od 2008. do 2012. godine.

Nije samo Putin: Sedam svjetskih lidera koji su koristili dvojnike Putinu se rugaju zbog novog stola: “Diktator ne vjeruje ni prijateljima”

Iako je nekada smatran umjerenim glasom u Kremlju, stekao je reputaciju Putinova lošeg policajca, nazivajući Ukrajince “žoharima” i upućujući sve glasnije prijetnje vezane uz nuklearno oružje.”

Obnašao je i dužnost premijera od 2012. do 2020. godine, prije nego što je postao zamjenih predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije. Međutim, vjeruje se da je njegova podređena uloga Putinu oslabila njegovu sposobnost da učvrsti moć među ruskom elitom.

Sergej Kirijenko

Bio je prvi zamjenik šefa kabineta od 2016. godine, a uz to je i član Putinovog najužeg kruga bliskih suradnika.

Uz njegovu uključenost u novopripojene ukrajinske teritorije, pretpostavlja se da ima svakodnevni pristup predsjedniku i održava dobre odnose sa svim glavnim ključnim igračima među ruskom političkom elitom. Ipak, dr. Galeotti smatra da bi Kirijenko bolje služio kao “zakulisni” operater.

Sergej Šojgu

S obzirom na ponižavajuću putanju ruskog rata, Sergej Šojgu više nije vjerojatan izbor za Putinovog nasljednika, iako se aktualni ministar obrane smatra jednim od najutjecajnijih ljudi u Rusiji. Šojgu je ranije bio proglašen najpopularnijim političarem nakon Putina, a poznato je da je blizak s aktualnim predsjednikom.

“Prije invazije bih apsolutno rekao Šojgu (kao nasljednik), ali njegov ugled sad je ukaljan invazijom“, kazao je dr. Galeotti. “Još uvijek ima relativno visoku razinu potpore i povjerenja javnosti i fenomenalan je operater iza scene. Dani u kojima je mogao biti predsjednik možda su prošli, ali kao tvorac kraljeva još uvijek bi mogao biti stvarno utjecajan.”

Nikolaj Patrušev

Nikolaj Patrušev, tajnik ruskog Vijeća sigurnosti, poznaje Putina još iz vremena kad su zajedno radili u KGB-u, a bio je i glavni strateg u invaziji na Ukrajinu 2014. i 2022. godine.

Ovaj 71-godišnjak navodno je “jedna od rijetkih osoba koje Putin sluša”, a pričalo se da bi nasljednik mogao biti i njegov sin Dmitrij, ministar poljoprivrede.

Ostali prijedlozi uključivali su gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, bivšeg tjelohranitelja Alekseja Djumina i šefa kabineta Dmitrija Kozaka.

“To će morati biti netko tko bi mogao stvoriti koaliciju, tko je u stanju biti prihvatljiv i tehnokratima i sigurnosnoj eliti”, rekao je dr. Galeotti, dodajući da nasljednik vjerojatno neće biti nitko od velikih zvijeri.

“Mislim da će se ruski sustav zapravo nositi s krizom prilično brzo i brzo ćemo vidjeti novu političku elitu na čelu koja želi okončati rat u Ukrajini i konfrontaciju sa Zapadom. Putin će vrlo vjerojatno postati žrtveni jarac za sve te pogreške”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Koliko tvrtka Grlića Radmana zarađuje od eutanaziranih svinja? Dobili smo odgovor Pet svakodnevnih navika koje rade izuzetno inteligentni ljudi