Snježana Banović o zlostavljanju na akademiji: Ja sam jedna od njegovih prvih žrtava

Prosvjed studentica i studenata zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti protiv povratka suspendiranog profesora Ozrena Prohića komentirala je profesorica iste akademije Snježana Banović.

“Ponosna sam na moje studente, jer studentske inicijative do sada su se gušile u dekanatu. Ovo traje trideset godina. Ja sam bila jedna od njegovih prvih žrtava, još u kazalištu, ali sam se znala boriti protiv toga. I pisala sam o tome, to je bio SF za one koji su mislili da se takvo nešto ne može dogoditi.”

Prosvjed studenata: Ne štiti nas se, maltretiranje je dio procesa i mi smo tu da kažemo da je tome dosta

Na prosvjedu je danas puštena snimka iživljavanja koje je trajalo 23 minute, a snimljeno je na satu, na kojem je on neprekidno napadao svoju studenticu.

“Prohić je u onom prvom valu akcije “Nisam tražila” imao nekoliko prijava, a nakon šest mjeseci stiglo je još nekoliko. Dakle ili je glup, što nije, ili je siguran da mu se ništa ne može dogoditi,” upozorava Banović.

Sutra je izvanredna sjednica Vijeća ADU, na kojem su dvije točke dnevnog reda – lik i djelo Ozrena Prohića, te izglasavanje (ne)povjerenja dekanu.

“Ja se i sad tresem kad se sjetim priča njegovih studenata. Prije šest mjeseci sam upozoravala kolege na to, i dobila sam samo to da sam popljuvana. Ne vjerujem da će taj mandat propasti, on će dobiti podršku, ali ovo je proces koji se ne može zaustaviti”, poručuje Banović.

