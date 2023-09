Podijeli :

Na benzinskoj crpki u njemačkom gradu Reichensachsenu (Hessen) na stotine vozača utočilo je pogrešno gorivo u svoj automobil. Vozačima su se masovno počela kvariti vozila, javljaju njemački mediji.

Kupci iste benzinske crpke u Reichensachsenu imaju probleme s kvarovima na motorima od prošlog tjedna. Kako navode mediji, očito su na benzinskoj postaji zamijenjeni spremnici goriva za dizel i benzin.

Zbog toga je sve više vozača posljednjih dana potražilo pomoć majstora kako bi popravili svoje automobile. S obzirom na to da je pokvaren veći broj vozila, očito je kako nije do vozača, nego do goriva, piše Fenix magazin.

Benzinska postaja potvrđuje pogreške

“Na našu veliku žalost, nakon intenzivnog pregleda, moramo utvrditi kako je miješanje goriva na benzinskoj crpki u Reichensachsenu uzrokovano greškom dobavljača”, potvrdili su iz Honsel Mineralölvertriebs-GmbH i Kaiser Energie GmbH njemačkim medijima.

Razlog je zamjena grla za punjenje dizela ili super benzina.

Ljudska pogreška se također ne može isključiti.

Problem je trajao danima

Svi kupci koji su natočili Super E5 i dizel između ponedjeljka ujutro (28.08.) i srijede poslijepodne pogođeni su ovim problemom.

Kako javljaju mediji, još nije razjašnjeno tko će platiti nastalu štetu vozačima, prenosi Fenix magazin.

