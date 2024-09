Vojni analitičar: Izraelska vojska može vratiti Iran u kameno doba

Podijeli :

Vojni analitičar Mario Galić gostovao je u emisiji Novi dan gdje je s Tihomirom Ladišićem razgovarao o najnovijim napadima Izraela komentirajući da je izraelska vojska započela "sustavno čišćenje" juga Libanona. Otkrio je i vjerojatnost da se Iran uključi u sukob.

Očekuje li se kopnena invazija Izraela u Libanon?

“Očito se Izraelu baš ne ulazi na jug Libanona. U Gazi su ulične borbe što je za suvremenu vojsku jako teško djelovanje. Ovo bi više sličilo terenu u našoj Dalmaciji, malo bolje za izraelsku vojsku, ali s druge strane Hezbolah nema snage da se obrani od Izraela”, započinje Mario Galić.

Sustavno čišćenje

Civili su počeli bježati s juga Libanona prema Bejrutu, prema sjeveru: “Hezbolah nikako nije htio da se to dogodi, da ostanu bez ljudskog štita. Oni su tamo davali kuće civilima i još su im plaćali da tamo žive. No, shvatili su da to što im je Hezbolah dao nije vrijedno njihovog života. Sad je Izrael tamo započeo “sustavno čišćenje”, kako kaže Galić, zračnim udarima.

“Kad ih dovoljno oslabi, mogao bi ući kopnenim snagama i onda se očekuje da bi napravio sigurnosni koridor od 20 kilometara”, objašnjava vojni analitičar i dodaje da je sa sjevera iseljeno 60-70 tisuća ljudi:

“To je sad potpuno nefunkcionalni dio Izraela, a Hezbolah može ugrožiti i ostatak. Ako mogu pogoditi luku Eilat mogu pogoditi doslovce bilo koju točku u Izraelu”, pojašnjava.

Hezbolah puno više od oružanih snaga

Hamas je bio, a Hezbolah još uvijek je iranski proxyi, govori Galić. Teheran ih je naoružavao, Teheran njima upravlja: “I to je jedan od problema Hezbolaha što ga unutar Libanona doživljavaju kao okupacijsku silu. Kao nešto što nije libanonski. On je puno više od oružanih snaga i osigurava socijalnu stabilnost od izraelske granice pa sve do južnog dijela Bejruta.

Hezbolahu se ne ide u ovaj rat i to se vidjelo, ocjenjuje Galić: “Govorili su da su formirani kao snaga koja će dovršiti postojanje Izraela, i onda Hamas napravi to što je napravio… Hamas je očekivao da ako otmu dovoljno civila da vlada izraelska neće krenuti na njih, nego s pregovorima, no Benjamin Netanyahu ih je iznenadio. Računali su i na pomoć Hezbollaha, no on nije napravio – gotovo ništa. Hezbolah je narušio imidž u arapskom svijetu – ako si napravljen da se boriš protiv Izraela – napadni ih, pomozi palestinskoj braći.”

Pageri i voki-tokiji

“Kupili su pet tisuća, a četiri tisuće ih je eksplodiralo. Njih su dobivali viši i srednji zapovjednici, da svaki drugi pukne – oni nemaju zapovjedni lanac. Usto, (izraelske obavještajne službe) Shin Bet i Mossad su prodrli u sam, sam vrh Hezbolaha jer ih je netko morao kupiti. Imate stotine modela, a netko je točno kupio one koji su napravili Izraelci.

Može li Izrael iskorijeniti Hamas u Gazi?

“Hamas u Gazi je ideja. Hezbolah u Libanonu ne možete istrijebiti, ali možete ga učiniti relativno bezopasnim na 10-15 godina”, govori Galić i tvrdi da je jedini koji može riješiti problem Hezbolaha sam Libanon, odnosno libanonska vojska, ali ona je puno, puno slabija od Hezbolaha. Libanon je u tako lošem ekonomskom stanju da ne vojni analitičar ne zna ni “bi li to preživjeli.”

Jedan od napada stigao je i iz Iraka, a bit će ih i još, predviđa Galić.

Uključenje Irana – potencijalna katastrofa

“Iz Iraka je napalo još jedna proiranska proxy snaga. Irak, Sirija, Libanon – napadi iz tih država nisu neočekivani. Veliki problem bi nastao kad bi napad došao iz Jordana: “To bi jako destabiliziralo regiju.”

Svi kažu da Iranu nije u interesu širiti sukob jer nemaju što dobiti time: “Njima je bilo super imati Hamas u Gazi i Hezbolah u Libanonu kao uporišta.” Hezbolah je trebao biti snaga koja može zaustaviti život u Izraelu – danima. Koja bi dovela Izrael na rub ekonomsko-političke vojske.

Koliko smo blizu potencijalnog uključenja Irana pa i SAD-a u sukob?

“Mislim da će se Iran suzdržati. Ako će doći napadi doći će od Huta iz Jemena”, govori Galić.

Komentirajući mogućnost da se Iran uključi u rat protiv Izraela, vojni analitičar ocjenjuje da bi to državi moglo biti “politički primamljivo, ali vojno i ekonomski bi to bila – katastrofa.”

Izraelska vojska, kako govori Galić, ima kapaciteta da uništi sve izvozne kapacitete nafte Irana: “On to bez problema može krstarećim projektilima”, objašnjava, “a da ne spominjemo nuklearno oružje. Izraelska vojska može, kad bi politika dozvolila, vratiti Iran u kameno doba. Ali to bi bila katastrofa. U krajnjem slučaju, kad bi Iran išao do kraja – i ta je opcija moguća”, zaključuje Mario Galić.

