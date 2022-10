Podijeli:







Izvor: N1

Rishi Sunak i službeno je postao novi britanski premijer u utorak pošto ga je kralj Charles III. imenovao na tu dužnost nakon što je prihvatio ostavku Liz Truss koja je provela na dužnosti samo 49 dana.

Novog čelnika konzervativaca Charles je pozvao da sastavi vladu kada su se u utorak sastali u Buckinghamskoj palači nakon što je Truss otišla s dužnosti kao premijerka s najkraćim mandatom u povijesti.

Sunak (42) prvi je hinduistički premijer Ujedinjenog Kraljevstva, prvi azijskog podrijetla i najmlađi u više od 200 godina.

On je već treći britanski premijer u manje od dva mjeseca, sa zadaćom da obnovi stabilnost zemlje koju već godinama potresaju politička i gospodarska previranja.

Nakon imenovanja obratio se javnosti.

“Želim zahvaliti svojoj prethodnici Liz Truss. Ona nije bila u krivu kad je htjela poboljšati rast u ovoj zemlji, to je plemenit cilj i divim se njezinoj neumoljivosti da dovede do promjena, ali počinjene su neke pogreške”, rekao je Sunak.

Rekao je da će on odmah prionuti na posao i ispraviti pogreške.

“Vidjeli ste tijekom covida, kada sam činio sve što mogu, da zaštitim ljude i tvrtke raznim planovima pomoći, uvijek postoje granice. Sada više nego ikad, ali obećavam vam jedno – s istom suosjećajnošću bavit ću se i današnjim izazovima. Moja vlada neće ostaviti sljedeći naraštaj, vašu djecu i unučad, s dugom koji nismo sami mogli otplatiti”, rekao je Sunak.

Poručio je da će ujediniti zemlju, ne riječima nego djelovanjem. “Radit ću iz dana u dan kako bih isporučio rezultate za vas. Ova vlada će imati integritet, profesionalizam i odgovornost na svim razinama. Povjerenje se zavređuje, a ja ću zavrijediti vaše”, rekao je Sunak.

Dodao je da će Borisu Johnsonu uvijek biti zahvalan na postignućima. “Znam da bi se on složio da mandat koji je moja stranka dobila 2019. nije isključivo vlasništvo jednog pojedinca, to je mandat koji pripada i ujedinjava sve nas. Srce tog mandata je naš manifest. Ja ću ispuniti njegovo obećanje, snažniji nacionalni zdravstveni sustav, bolje škole, sigurnije ulice, kontrola na granicama, podupiranje oružanih snaga i izgradnja i osnaživanje ekonomije koja prihvaća prilike Brexita, inovacije i stvara nova radna mjesta. Ja shvaćam koliko je ovaj trenutak težak. Nakon milijardi funti kojima smo se borili protiv covida i svih problema koje je uzrokovao strašan rat koji mora uspješno završiti, ja u potpunosti cijenim koliko je teško i razumijem koliko je teško, a razumijem i to da me čeka velik posao da vratim povjerenje nakon svega što se dogodilo”, rekao je Sunak.

“Ne bojim se. Znam kakvu sam visoku dužnost prihvatio i nadam se da ću ispuniti zahtjeve te dužnosti, no kad se ukaže prilika, ne možete preispitivati trenutak, nego samo vašu volju i spremnost. Stoga stojim pred vama spreman voditi našu zemlju u budućnost”, rekao je Sunak.

