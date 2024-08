Susana Mendoza s Demokratske konvencije za N1: Trump je poput nasilnika u školskom dvorištu

Podijeli :

Susana Mendoza, koja je do sada tri puta bila delegatkinja na demokratskim konvencijama i glavni financijski revizor, bila je gošća Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarala o konvenciji Demokratske stranke i američkim predsjedničkim izborima.

Kakva je atmosfera na Nacionalnoj demokratskoj konvenciji?

“Atmosfera odiše uzbuđenjem. Konvencija je počela uz veliki prasak. Imali smo fantastične govornike koji su cijelu dvoranu napunili energijom. Imam osjećaj da divan grad Chicago trenutačno blista kao domaćin Konvencije. Sinoć je vrhunac večeri dakako bilo pojavljivanje Kamale Harris, što nas je sve iznenadilo, nismo očekivali da će se jučer pojaviti, to nije bilo u njezinu kalendaru pa je njezino nenadano pojavljivanje bilo fantastično. Meni osobno, kao delegatkinji na Konvenciji, među svim sjajnim govornicima, osim predsjednika Joea Bidena, vrhunac je bilo pojavljivanje bivše državne tajnice Hillary Clinton. Blago rečeno, bila je fantastična, doista nadahnjujuća i motivirajuća. Svi prisutni upijali su svaku njezinu riječ. Dakako, vidjeti predsjednika Bidena i njegov posljednji govor na Konvenciji u svojstvu predsjednika SAD-a izazvalo je gorsko-slatki osjećaj, ali u isti mah bilo je veoma nadahnjujuće vidjeti kako predaje palicu idućem naraštaju pod vodstvom naše kandidatkinje Kamale Harris, za koju se nadamo i očekujemo da će postati sljedeća predsjednica SAD-a” rekla je Mendoza.

“Biden je ujedinio stranku”

Kamala Harris značajna je figura u Demokratskoj stranci kao potpredsjednica. Kako vidite njezin utjecaj na stranku i čemu se od nje nadate na ovogodišnjoj Konvenciji i tijekom predizborne kampanje?

“Ovo je veoma pozitivno utjecalo na našu stranku. Prije oko mjesec i pol, odnosno nešto više od mjesec dana, da ste delegate diljem Amerike koji dolaze na ovu konvenciju pitali kako se osjećaju u vezi s Konvencijom, rekli bi vam da su uzbuđeni i da gaje nade, ali nisu bili previše optimistični. Ruku na srce, doista je tako bilo. Na ovu Konvenciju i izbore gledali smo kao na tešku bitku. Nismo znali tko će pobijediti, nismo nužno bili uvjereni da ćemo mi pobijediti. Bilo je puno straha da bi Donald Trump opet mogao postati predsjednik. Kad je predsjednik Biden podnio nesebičnu žrtvu i odustao od utrke i toga da bude lider slobodnog svijeta, što nitko normalan ne bi učinio, to je u biti nešto dosad neviđeno, bio je državnik najsličniji Georgeu Washingtonu… Dakle, njegovo odustajanje od utrke omogućilo je našoj stranci da stane iza njegove favoritkinje. Odmah je rekao da podržava Kamalu Harris i da želi da je podrže oni koji su dotad podržavali njega. Htio je da ujedinimo stranku, obavimo posao i pobrinemo se da damo sve od sebe kako bismo spriječili Donalda Trumpa da se vrati u Bijelu kuću i na najmoćniji položaj na svijetu”, kazala je te nastavila:

“Predsjednik Biden predao joj je štafetu metaforički, ali i u stvarnom smislu, njegova je podrška pomogla da se cijela naša stranka ujedini. A ova Konvencija zapravo je simbolična, nema spora o tome tko je naša kandidatkinja, nitko drugi ne pokušava biti kandidat. Svi smo u potpunosti predani i, što je najvažnije, uzbuđeni zbog Kamale. Uz njezino iskustvo državne tužiteljice Kalifornije, senatorice i potpredsjednice SAD-a, znamo da ima i više nego dovoljno iskustva i kvalifikacija da bude liderica slobodnog svijeta. Kao žena u politici, mogu vam reći da smo već odavno trebali imati snažnu i kvalificiranu ženu na poziciji liderice slobodnog svijeta”, navela je Mendoza.

Najvažnije pitanje za demokrate

No pitanje je i dalje kako će voditi kampanju. Budući da ste duboko povezani s državnom i nacionalnom politikom, što mislite da je najvažnije pitanje za demokrate na nadolazećim izborima?

“Stalno nam je do brojnih pitanja koja utječu na američke građane, no dva su područja koja će najviše biti u fokusu. Područje reproduktivnih prava, jer čak će vam i republikanke reći da se izuzetno boje zbog onoga što se događa u Americi nakon što je Vrhovni sud poništio presudu Roe protiv Wadea. A kao što znate, Donald Trump si pripisuje sve zasluge jer je imenovao ono troje sudaca Vrhovnog suca koji su poništili tu presudu koja je ženama pružala pravo da odluče o svojim reproduktivnim slobodama. U mnogim državama SAD-a više nemaju te reproduktivne slobode. Dolazim iz izrazito “plave” države, demokratske države, bastiona zaštite ženskih reproduktivnih prava. Ali sve države oko Illinoisa izrazito su “crvene” države, ne vjeruju u pravo žene na izbor i da se konzultira s liječnikom o onom što je najbolje kad su posrijedi njezine reproduktivne slobode. Čak su i republikanke rekle da su republikanci predaleko otišli s ovime. Nisuočekivale da živjeti u svijetu u kojem će vlasti silovanu 10-godišnju djevojčicu prisiljavati da rodi dijete svoga silovatelja po cijenu vlastita zdravlja i psihološke traume. Normalni, racionalni ljudi, čak i oni koji su protiv prekida trudnoće, slažu se da pobačaj treba biti dopušten u ekstremnim slučajevima, a republikanci su ukinuli ovu mogućnost za mnoge Amerikanke. Dakle, republikanke to ne podržavaju, a Kamala Harris liderica je u pogledu zaštite ženskih reproduktivnih prava. I trebamo nekoga tko će se boriti za nas i našu djecu, tako da ne budu u situaciji u kojoj su njihove bake imale više prava glede odluka o vlastitu tijelu nego što to naše kćeri imaju 2024. godine. To je za nas od goleme važnosti. Tu je, dakako, i pitanje gospodarstva. Joe Biden i Kamala Harris zaslužni su za najsnažnije gospodarstvo u više desetljeća, no i dalje se širi narativ da Amerikanci trpe financijske probleme tijekom ove administracije, što jednostavno nije istina. To je još jedna laž, ne pogrešno iznošenje činjenica, nego stopostotna laž! Činjenice su sasvim jasne: Amerika trenutačno ima najsnažnije gospodarstvo na svijetu, a sve zahvaljujući naporima Joea Bidena i Kamale Harris”, navela je te nastavila:

“Kao stranka možemo poslati jasnu poruku kako bi Amerikanci shvatili da će demokrati smanjiti inflaciju, da oni isporučuju rezultate o onome što je važno za obične američke obitelji, da njihova djeca zbog njih nisu doživotno opterećena studentskim kreditima te da osiguravaju da imamo šansu obnoviti srednju klasu u SAD-u. Dakle, to su gospodarska pitanja o kojima moramo razgovarati i predstaviti ih u paketu sa zaštitom žena i njihovih reproduktivnih sloboda, jer reproduktivne slobode i gospodarstvo dva su povezana pitanja, nisu odvojena. To su samo dva od mnogih pitanja. Dakako, tu je i uloga Amerike na globalnoj sceni. Ne živimo u balonu, a administracija na čelu s Kamalom Harris, koja poštuje i želi nadograditi prijateljstva i odnose s našim susjedima, na sjeveru, jugu ili s druge strane Atlantika… Trebamo prijatelje u svijetu, a ne neprijatelje. Administracija na čelu s Harris toga je svjesna i dat će sve od sebe da obnovi američku reputaciju na domaćem i međunarodnom planu”, istaknula je Mendoza.

Što će biti ključno za izbore?

Hvatate se u koštac s mnogim pitanjima, ali idemo korak po korak… Pokušajmo iz naše perspektive shvatiti što će biti ključno za izbore. Hoće li to biti političko pitanje ljudskih prava, gospodarstvo, strast? Što će zapravo nagnati američke građane da iziđu na predsjedničke izbore?

“Kao što sam rekla, reproduktivna prava od goleme su važnosti jer je to pitanje koje nadilazi stranačke granice. Republikanci su godinama vodili kampanju za ukidanje presude Roe protiv Wadea, ali nisu mislili da će zapravo uspjeti u tome. A kada se to dogodilo, probudili su uspavanog diva – žene. Žene koje će se boriti za svoje kćeri i unuke te muškarce koji su doslovno spremni otići u zatvor jer ne žele dopustiti da im netko onemogući da osiguraju zdravstvenu skrb svojoj kćeri, žrtvi silovanja. To su vrlo stvarne posljedice ukidanja presude Roe protiv Wadea i ovo je pitanje koje utječe na ljude na vrlo osoban način. To je pitanje koje nadilazi stranačke granice i doista vjerujem da će Kamala Harris američkim ženama prenijeti poruku, neovisno o tome podržavaju li demokrate, republikance ili neovisne, da će Demokratska stranka pod njezinim vodstvom štititi i promicati reproduktivna prava i slobode. To su prava vezana za zdravlje koja zaslužujemo u ovoj zemlji. A kao što rekoh, drugo glavno pitanje je gospodarstvo. Demokrati su mnogo snažniji na polju gospodarstva i načina na koji utječe na srednju klasu i sve ekonomske klase. Demokrati isporučuju rezultate za te birače. Donald Trump mari samo za sebe samoga. Držim da će Kamala Harris Amerikancima poslati poruku da će predstavljati sve građane, neovisno o tome za koga će glasati. Bit će predsjednica svih građana i upravo to će biti poruka ove kampanje. Nastojat ćemo ujediniti zemlju i poslati sljedeću poruku: marite li za gospodarstvo, morate izabrati demokrate, mi čistimo nered koji su republikanci ostavili. I ako su vam važna ženska reproduktivna prava, glasat ćete za demokrate. Republikanci ne žele da žene u Americi odlučuju o vlastitu tijelu kada je riječ o prekidu trudnoće, što bi mogla biti medicinska nužnost, no ne žele ni da žene koje žele zasnovati obitelj, ali ne mogu, imaju pristup potpomognutoj oplodnji. To nadilazi sve što itko razuman u Americi vjeruje. I zato će izgubiti glasove republikanki koje će u konačnici glasati za Kamalu Harris ili barem neće glasati za Donalda Trumpa. To će nam pomoći pobijediti na ovim izborima i omogućiti da napokon probijemo taj zadnji stakleni strop: položaj predsjednika SAD-a. I veselim se što svojim prijateljima u Hrvatskoj mogu reći kako sam prilično uvjerena, no ne pretjerano, da ću u bliskoj budućnosti moći reći “predsjednica SAD-a””, objasnila je.

“Moramo se pobrinuti za svoje obitelji”

Hvaljeni ste zbog svog vodstva tijekom financijske krize u Illinoisu. Koji biste savjet dali vodstvu Demokratske stranke i Kamali Harris u pogledu financijske politike, osobito uz najave nove porezne politike? Hoće li to biti korisno za Kamalu Harris u kampanji?

Svakako pomaže prepoznati da obitelji u Americi teško žive, kao i u svim zemljama, ali moramo se pobrinuti za svoje obitelji. Kada one teško žive, važno je imati predsjednicu koja to shvaća, koja nije potekla iz suludo opscenog bogatstva. U redu je imati takvo bogatstvo u Americi, kapitalističko smo društvo i u redu jestjecati bogatstvo. Ali ne možete poreći da netko tko ne dolazi iz bogate obitelji shvaća koliko je teško kad to bogatstvo nemate pa općenito bolje osjeća bilo američkog naroda. Jer većina Amerikanaca nisu milijunaši ili milijarderi. Pomoć najviše trebaju oni koji teško prehranjuju obitelji, šalju djecu na fakultet u nadi da neće završiti u višegodišnjem dugu i da im neće biti uskraćena prilika za ostvarenje američkog sna. Kamala Harris prošla je teška životna razdoblja, ali shvaća vrijednost obrazovanja i kako ono može pomoći Amerikancima koji ne žive u bogatim dijelovima zemlje. Shvaća izazove s kojima se Amerikanci svakog dana suočavaju i u globalu će biti bolja liderica. I ono što je najvažnije, voli svoje sunarodnjake, poštuje ih i cijeni. Dostojanstvena je u načinu na koji vodi i ne samo da će biti bolja liderica za Ameriku nego će Americi osigurati i više prijatelja jer će nas ostatak svijeta opet poštovati onako kako se nadamo. S Donaldom Trumpom to nećemo dobiti, postoji jasan kontrast. Fokusirat ćemo se na sve što je pozitivno u vezi s našom porukom, na ono što možemo ostvariti za američki narod. Kao glavna revizorica države Illinois pokazala sam da mogu naslijediti najgoru financijsku katastrofu republikanskog bivšeg guvernera milijardera, koji se pretvarao da mu matematika ide, no zapravo je grozno upravljao državnim financijama. Došla sam kao demokratkinja, preuzela izazov i ljude stavila na prvo mjesto. Htjeli smo biti pošteni prema našim građanima i voditi se moralnim kompasom, a kada to činite, u konačnici donosite zdrave financijske odluke. Naša savezna vlast mora osigurati da nam rashodi nisu veći od prihoda i da su nam prilikom ulaganja prioritetna područja ona koja jamče dobar povrat. Zato je važno ulagati u djecu, njihovo obrazovanje i sposobnost njihovih roditelja da povećaju svoje bogatstvo kroz različite državne programe, osigurati da ljudi odgovaraju za kaznena djela, ali i pomoći im steći vještine za ponovni povratak u društvo, uravnotežen

pristup pravosuđu… Kamala Harris sa svime time ima iskustva. Bila je savezna tužiteljica, a Trump je osuđeni kriminalac. Izbor ne može biti jasniji za američki narod i vjerujem da će američki narod postupiti ispravno za našu zemlju, ne za nju, nego za našu zemlju. Postupit će ispravno za sebe i pomoći Americi da se vrati na pravi put tako što će našu kandidatkinju izabrati za iduću predsjednicu SAD-a. To nam je cilj i mislim da ćemo uspjeti”, objasnila je Mendoza.

“Trump je poput nasilnika u školskom dvorištu”

S obzirom na ono što ste rekli i polarizaciju u američkom društvu, kakvu strategiju u kampanji očekujete od Demokratske stranke? Hoće li biti korisno odgovoriti na prijetnje ili izjave Donalda Trumpa u kojima Kamalu Harris naziva luđakinjom? Kakvu bismo kampanju trebali očekivati?

“Mislim da je Donald Trump poput nasilnika u školskom dvorištu. Ona samo treba nastaviti raditi ono što radi – pobjeđivati. Svaki dan pobjeđuje, dobiva sve veći zamah i sve se više doznaje za njezin program, ljudi je slušaju kako govori, a u bliskoj budućnosti s Trumpom će se sučeliti u debati. Jedva čekam taj dan! Američki građani u svakom kutku Amerike vidjet će Kamalu Harris na jednoj strani ekrana i Donalda Trumpa na drugoj, ponašat će se kao i uvijek, jer se ne može pretvarati da je išta drugo osim nasilnika. A zatim će vidjeti nju, s golemom količinom otmjenosti, profinjenosti i liderstva. Time zrači, a on to ne posjeduje, pretvara se da to posjeduje. No Američki narod će ih vidjeti zajedno na debati. Bit će to jedna od najboljih večeri moga života, jedva čekam taj dan! I doista se nadam da će ljudi vidjeti da se ne mora spustiti na njegovu razinu. Poznata je uzrečica Michelle Obame: „Kada se oni spuste nisko, mi ćemo se izdignuti.“ Kamala Harris će upravo to i učiniti. Ne moramo se igrati s nasilnicima iz školskog dvorišta, samo moramo pobijediti”, kazala je.

Što očekivati kad je u pitanju ostatak svijeta i hvatanje u koštac s međunarodnom politikom? U svijetu je mnogo kriza, kako će se Kamala Harris nositi sa svim tim problemima? Ruska agresija u Europi, Gaza, Bliski istok i izazovi koje možemo očekivati u suvremenom svijetu… Što bi trebao biti prioritet za američku vanjsku politiku?

“Treba nastaviti s politikom koju zagovara predsjednik Biden, kao i mnogi drugi demokrati. Izuzetno je važno oslanjati se na prijateljstva i demokracije po svijetu. SAD ima važne partnere, cijenimo svoj odnos s Hrvatskom. Cijenimo odnos s Ukrajinom, poštujemo njezinu neovisnost i pružat ćemo potporu svojim

prijateljima. Cijenimo svoj odnos s Izraelom, jedinom demokracijom na Bliskom istoku. Imaju pravo na samoobranu, a Amerika se mora pobrinuti da se mogu braniti i dobiti ovaj rat. To se neće promijeniti. Moramo se pobrinuti da naši saveznici u NATO-u znaju kako će Amerika nastaviti biti njihov najsnažniji prijatelj u svijetu. Ali Amerika mora vratiti poštovanje izgubljeno zbog nasilničkog ponašanja Donalda Trumpa i nepoštovanja koje jasno pokazuje prema svima osim diktatorima tiranima. Kamala Harris neće biti Putinova najbolja prijateljica niti će razmjenjivati pisma s Kim Jong-unom. Ništa od toga! Amerika zna tko su joj prijatelji i pobrinut ćemo se da pružimo potporu svojim prijateljima i zalažemo se za njih. I ono najvažnije, da se zalažemo za demokraciju u cijelom svijetu”, navela je Mendoza.

