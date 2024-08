Harris prema anketama vodi protiv Trumpa

Podijeli :

Robyn Beck / AFP

Kamala Harris, prema anketama na nacionalnoj razini, vodi Donalda Trumpa. FiveThirtyEight, vodeća anketna stranica za analizu u SAD-u, dala je vjerojatnoj kandidatkinji Demokratske stranke 2.1 boda prednosti u odnosu na njezinog republikanskog suparnika na nacionalnoj razini.

Harris je vodila u Michiganu za dva boda, Pennsylvaniji za 1.1 bod i Wisconsinu za 1.8 bodova. Trump je vodio u Arizoni za manje od pola boda, a u Georgiji za pola boda.

Trump je vodio za oko tri boda u Sjevernoj Karolini, a kandidati su bili otprilike izjednačeni u Nevadi. U Nevadi su nedavne ankete CBS-a i Bloomberga dale Harris prednost od dva boda, dok je u jučer Nevada Independent izvijestio o anketi koja pokazuje da Harris ima šest bodova prednosti, piše Guardian.

Trump pristao na debatu s Harris: Već dogovorio tri datuma

“Brojke se kreću u njezinu korist”

U četvrtak navečer, Amy Walter, iz nestranačkog Cook Political Reporta, rekla je za PBS da je prije nego što je Harris ušla u utrku, Biden “značajno zaostajao za Trumpom. U nekim državama i za šest bodova”.

“Sada, kada je Harris u utrci, te se brojke prilično značajno kreću u njezinu korist”, dodala je Walter.

“Međutim, to nije promijenilo te države iz onih koje su favorizirale Trumpa u one koje sada favoriziraju Harris. To samo znači da sada utrka više nije tako naklonjena Trumpu kao što je bila, recimo, krajem srpnja”, dodala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iz madeža vam raste dlaka? Evo što to znači Evo koliko morate raditi u Njemačkoj za mirovinu i do 1500 eura