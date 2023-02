Svi govore o Leopardima, a nitko o njemačkim dronovima koji stižu u Ukrajinu

Podijeli :

Ilustracija

Borbeni tenkovi i izviđački dronovi: Ukrajina će od Njemačke uskoro dobiti i jedno i drugo. To se saznalo istog dana prošlog tjedna, ali je vijest iz Berlina o odluci da se ukrajinska vojska opskrbi teškim tenkovima Leopard 2 zasjenila onu iz Münchena. Naime, mlada startup-kompanija Quantum-Systems dobila je drugu, mnogo veću narudžbu za svoje dronove Vector od Ministarstva obrane Ukrajine. Tu isporuku će financirati njemačka vlada.

Izviđački dron “Vector” već je dokazao svoju vrijednost u ratu u Ukrajini. Kijev je, naime, početkom kolovoza prošle godine naručio 33, a sada, pet mjeseci kasnije, još 105 komada. Inače, još u proljeće prošle godine, suosnivač i izvršni direktor kompanije Florian Seibel, rekao je njemačkim medijima da ga je kontaktirao jedan ukrajinski milijarder koji je htio kupiti dronove za vojsku svoje zemlje, a da je njegov primjer slijedilo još nekoliko drugih oligarha, piše Deutsche Welle.

Bespilotne letjelice “Vector” su dakle bile u upotrebi u Ukrajini još u vrijeme kada su mnogi političari u Njemačkoj imali ozbiljne sumnje u svrsishodnost isporuka oružja toj zemlji. Ali, to i nije oružje, što ujedno i objašnjava zašto je njemačko Ministarstvo privrede tako brzo izdalo dozvolu za izvoz. Ta letjelica koju pokreću elise dužine 1,63 i s rasponom krila od 2,8 metara, koristi se za izviđanje. U zraku može provesti do 120 minuta, a prenosi video-snimke i podatke s udaljenosti do 30 kilometara, što je domet mnogih artiljerijskih oružja.

Jedan primjerak košta 180.000 eura, a njemačka vlada će tako platiti gotovo 20 milijuna eura za novu narudžbu ukrajinskog Ministarstva obrane. Na pitanje zašto je “Vector” tako skup, Florian Seibel za DW odgovara da je on zapravo jedan od jeftinijih, izraelski ili američki vojni izviđački dronovi su znatno skuplji. “U njega je ugrađeno mnogo vojne tehnologije: specijalne antene, uređaji za noćno promatranje, infracrvene kamere, veze za prijenos podataka. Softver je razvijan gotovo čitavu desetljeće, na primjer kada je riječ o kontroli i navigaciji.”

“Vector” je u serijsku proizvodnju ušao 2020., a slanjem prvih primjeraka u Ukrajinu na proljeće 2022. minhenska startup-kompanija prvi put je koristila svoje bespilotne letjelice u vojne svrhe i to u ratnoj zoni. “Mi na Zapadu moramo učiniti sve što je moguće da se ovaj rat završi što prije, ali Moskvu možemo natjerati za pregovarački stol samo kada Rusi uvide da će izgubiti rat. Sve dok smatraju da mogu pobijediti – nastavit će”, uvjeren je minhenski poduzetnik.

Nakon isporuka Ukrajini, za izviđački dron zainteresirale su se i druge vojske – njemački Bundeswehr, ali i američka i nizozemska vojska.

Što se tiče isporuka dronova ukrajinskoj vojsci, predstavnici kompanije Quantum Systems, koji su već nekoliko puta putovali u Ukrajinu, trenutno rade na organiziranju servisiranja na licu mjesta, kako bi se izbjegao transport u Njemačku. Nakon nove narudžbe iz Kijeva, taj posao dodatno je intenziviran, ali Florian Seibel u intervjuu za DW nije htio otkriti detalje.

